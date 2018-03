El ridículo de Paz Padilla en su morboso homenaje al pequeño Gabriel

Críticas e insultos a doquier. Y no es para menos. Mientras en el programa trataban este lunes 12 de marzo de 2018 el asesinato de Gabriel, en pantalla aparecía un faldón anunciando sobre la bomba que Gustavo escucharía esta tarde en Sálvame. Ha sido ya el colmo, y a Paz Padilla y a sus colaboradores, Mila Ximénez, el periodista Javier Negre, la abogada Montse Suárez y otros, les han dado para el pelo.

Si la productora y la cadena tuvieran un mínimo de decencia, y querían tratar éste tema, en ésta franja horaria, NO deberían haber emitido Sálvame, sino un Especial a parte, en un tono distinto. NO todo vale... #niñogabriel

Sálvame ha decidido empezar hoy su emisión con una mesa dedicada a hablar sobre la desaparición de Gabriel Cruz. La misma ha sido moderada por Paz Padilla y tenía como colaboradores a Mila Ximénez, el periodista Javier Negre, la abogada Montse Suárez entre otros. Sin embargo, el cambio de tercio no ha sido bien acogido en redes sociales.

En Twitter muchos han clamado contra el hecho de que el magazine de las tardes de Telecinco haya cambiado sus contenidos: "¿De verdad es apropiado tratar un tema así en un programa como éste? ¿Qué vais a aportar además de morbo?".

Mientras tanto, otros criticaban a Paz Padilla, de la que reclamaban más preparación y mejor dicción para tratar una noticia de gran calado. La humorista se ha equivocado al referirse al pequeño como Javier.

No tenéis escrúpulos, este no es el programa adecuado para tratar esta clase de temas como si no hubieran ya auténticos periodistas con suficiente credibilidad y de hechos contrastados que puedan dar e informar y no como algunos que son muy dados a hacer supuestos y sus teorías…