Esta peruana decía que se parecía a Shakira, criticó la melena de su cita y terminó quedando en ridículo

La joven, una latinoamericana divorciada de 38 años, llegó al restaurante de Sobera desvelando que la comparaban mucho con Shakira. Tras esto, se sentó con Sergi, quien le invitó a tocar su melena, algo que no fue del agrado de ella: "¿Tienes pelo largo? Te paso la moto...". "No, no, imposible", contestó él.

A continuación, él le habló de su trabajo. Le contó que tenía un bar de copas: "Mis clientes son mi segunda familia", dijo. Un problema más para una posible relación: "Trabaja por la noche y yo durante el día. Entonces, ¿yo cuando le veo?", según recoge Ecoteuve.

La cita fue a peor cuando Sobera les invitó que se cogieran de la mano, algo que le dio mucho "asco" a Yolanda porque las tenía sudando. "No puedo estar con una persona que sude", se explicaba.

Ya en el momento de tomar la decisión, Yolanda siguió insistiendo en su pelo, pero Sergi quiso explicar el motivo, que le dejó totalmente abochornada: "Mi madre tuvo cáncer hace cuatro años. Tuvo un tumor de 12 centímetros en los ovarios. Le hicieron la quimioterapia y se estaba quedando calva. Entonces, yo le dije: 'me dejo el pelo largo, es un pelo blanco, un pelo canoso y si algún día te quieres hacer una peluca yo me rapo al cero para que te puedas hacer una peluca".

