Israel García-Juez: "Telemadrid me ha vetado de sus tertulias a petición de Podemos"

El colaborador de la sección de economía de OKdiario, Israel García-Juez, denuncia que la "nueva" Telemadrid ha decidido vetarle tras las presiones ejercidas por Podemos.

Según afirma a Periodista Digital en conversación telefónica, a principios del pasado mes de diciembre de 2017, García Juez, en la tertulia 'Buenos Días Madrid', prsentada por Santi Acosta, Marta Landín y Cristina Ortega, aseguraba:

"El 95% de los cargos ejecutivos de Podemos presente en las instituciones está compuesto por gente que no ha estudiado una carrera universitaria, que no tiene experiencia laboral y que su primer contacto con el mercado de trabajo ha sido como consecuencia de su nombramiento por parte del partido morado".

CABREO DE MAE LOZANO

Esta afirmación supuso un gran revuelo entre las personas que siguen las declaraciones que sobre la formación de Pablo Iglesias se hacen en los medios y sobre todo, entre Mae Lozano, representante de este partido en el consejo de Administración de la televisión pública madrileña.

Lozano, apoyada por la representante del PSOE en el mismo órgano, Carmen Caffarel, exigió al actual director general de la cadena, José Pablo López, la inmediata expulsión de cualquier programa para nuestro compañero García-Juez.

"Hasta por cuatro fuentes primarias he podido saber, que esta reunión se produjo, que esta exigencia se planteó y que el director general de la cadena decidió plegarse a las peticiones de los representantes de Podemos y del PSOE", afirma el redactor de manera rotunda.

García-Juez, que venía colaborando semanalmente en el mencionado espacio y había sido convocado para otros programas informativos como 'Madrid Directo', 'El Círculo' o los informativos de Fin de Semana, fue informado de que de momento, se le iba a retirar su presencia en todos los espacios antes mencionados a la espera de aclarar el asunto. Esta comunicación se produjo por parte de responsables de los citados programas.

Transcurrido el mes de diciembre de 2017, el periodista de OKdiario, vuelve a tratar de incorporarse a los programas informativos de la cadena recibiendo la negativa por respuesta con la vaga explicación de que hay muchos colaboradores y deben rotar.

Más de tres meses han pasado y ni está, ni se le espera. Otras fuentes a las que ha tenido García-Juez aseguran que José Pablo López Sánchez no quiere enfrentarse a la oposición en el Consejo y prefiere transigir con sus peticiones para evitar así problemas mayores.

"Esta es quizá la parte más escandalosa del asunto", afirma el periodista, "cuyo único objetivo es procurarle la paz laboral al señor director general del ente público madrileño", remata.

Fuentes consultadas de la dirección de Telemadrid, aseguran a Periodista Digital que no les consta ningún veto a García-Juez: "Todos los tertulianos rotan y no nos consta ningún veto. Menos por parte del Consejo de Administración que no participa en la elección de los tertulianos".