Jorge Javier Vázquez tira de "homofobia" para lanzar duros ataques a una revista del corazón

Jorge Javier Vázquez, el presentador estrella de Telecinco, ha concedido una entrevista a 'El País' sin ningún ánimo conciliador. Más bien todo lo contrario, Jorge Javier ha regresado a su perfil más polémico con ataques a otros medios de comunicación, fundamentalmente a '¡Hola!’, con cierto trasfondo a la guerra soterrada entre Mediaset y Atresmedia ya que la revista 'Hola' es habitual colaboradora de la cadena de Antena3 y laSexta.

El presentador catalán ha arremetido contra la revista del corazón por excelencia afirmando que "no publica cosas de maricas". Así es, Jorge Javier Vázquez explica que "el 85% de lo que se publica sobre mí es falso".

Y eso que los gays no vendemos. En ¡Hola! no publican cosas de maricas. Me siento afortunado de no ser tía, porque ahora no podría llevar la vida que quiero (en relación a su reciente ruptura sentimental) sin que me persiguieran".