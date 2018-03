La patada en los cojones a Ignacio Escolar por hacer el 'Barbijoputa' con la asesina de Gabriel

El director y fundador de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, hace suyo el discurso de su articulista femenista 'Barbijaputa', y con él bajo el brazo se ha despachado este lunes 12 de marzo de 2018 en el programa Al Rojo Vivo, donde se debatía sobre la muerte del pequeño Gabriel Cruz a manos de la novia de su padre, Ana Julia Quezada. (La bilis de las feminazis y podemitas para defender a la asesina del niño Gabriel).

Defendiendo a capa y espada la derogación de la cadena perpetua revisable, "ineficaz e injusta":

"La prisión permante revisable no habría evitado este crimen ni el de Diana Quer. No hay relación entre condenas más duras y una mayor seguridad. El endurecimiento de las penas no sirve para prevenir los delitos más graves",