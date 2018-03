Ni te imaginas cuál es el secreto mejor guardado de Carmen Machi sobre Paco León

Virginia (Carmen Machi), una vocacional streetdancer que trabaja como limpiadora, se reencuentra con Fidel (Paco León), su hijo, a quien dio en adopción hace años. Fidel no está pasando un buen momento: es un ejecutivo que perdido absolutamente todo: el trabajo, su casa, el dinero, incluso la memoria. Gracias a "Las Mamis" un extravagante grupo de baile formado por compañeras de Virginia, tanto Fidel como ella misma descubrirán que pese a sus problemas y diferencias comparten una grata pasión por el baile. Nueva película del director Fernando Colomo ('Bajarse al moro'), quien la define como "Una historia en la que ocho mujeres de mediana edad se muestran llenas de entusiasmo y vitalidad al practicar baile urbano, reservado normalmente para cuerpos más jóvenes y atléticos".

Paco León y Carmen Machi se reencuentran en la nueva película de Fernando Colomo: «La tribu», y visitaron el plató de «El Hormiguero» para contar cómo les ha ido. «Hace que no estamos juntos diez», recordaba Machi. Pero no ha habido separación real entre ambos: «Somos familia no de sangre, pero sí de saliva», aseguraba León. Se conocen desde hace quince años, desde que Paco León estaba en «Homo Zapping». «Me propusieron hacer un casting para un personaje que se llamaba Luisma», contaba. «Había algo en '7 Vidas' que cuando venía algún invitado realmente era una prueba para contar con esa persona después. Por eso, yo ya sabía que iba a trabajar con Paco antes de que el hiciese el casting», contaba Machi.

Compañeros durante siete años en la serie de televisión «Aída», los dos actores vuelven a trabajar juntos en esta comedia interpretando a una madre (Virginia) que se reencuentra con el hijo al que dio en adopción (Fidel); ella, limpiadora de profesión y street dancer vocacional, y él, un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. «Le di en adopción porque no tenía recursos y », contaba Machi. «Terminé siendo un tío mierda, uno que está muy equivocado, y quiere conocer a su madre, que es quien lo mete en vereda», continuaba Paco León. Madre e hijo, junto al grupo de baile que forman las compañeras de Virginia («Las Mamis»), descubrirán que, a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre, según recoge ABC.

Sin embargo, en la película también «una parte social importante». «Te hace replantearte lo que es el éxito porque cada uno lo entiende de una forma distinta. Para mí es hacer lo que a cada uno le da la gana. Y mi personaje subestima a 'Las Mamis', pero es que ellas sí que hacen lo que les da la gana», contaba León. Pero ¿quiénes son 'Las Mamis'? «Son un grupo de madres reales que, esperando a sus hijos que salieran de clase, montaron un grupo. Pero es que ganan cosas, ganan concursos. Son maravillosas. Dedican un ratito a ocuparse de ellas mismas en lugar de ocuparse de los demás», relataba Machi.