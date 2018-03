Pide 9 meses de cárcel para Angel Garó por violencia de género

Ángel Garó regresaba a televisión el pasado año pero no para hacernos reír como era habitual en él, sino por un problema muy bizarro en el que incluso intervenía la policía.



En un vídeo se veía al humorista, desnudo y a gritos con agentes de la policía, según recoge Exclusivadigital.



A partir de entonces se sucedieron entrevistas a Garó en los platós de Telecinco, así como a su ex novio Dario que hablaba de presuntas agresiones por parte del que fuera colaborador de 'Un,dos,tres'.

Es ahora Darío quien ha tomado acciones legales interponiendo una demanda contra Garó.



"He vivido de todo a su lado, desde insultos a gente anónima, a policías, familiares e incluso a mi hermana...", afirmaba Darío en el programa ‘Socialité', donde también revelaba otros hechos más graves del humorista como "escupirme, tirarme del pelo, pegarme y el último, que fue tirarme por la escalera".



Ante estas presuntas agresiones, el que fuera novio de Garó ha decidido denunciar a su ex pareja: "Se está pidiendo una orden de alejamiento, una indemnización y nueve meses de cárcel" decía al programa de Telecinco. Si bien nunca llegaron a casarse, el hecho de haber vivido juntos durante dos años y medio ha hecho que se les considere pareja de hecho, por lo que la denuncia sería tratada violencia de género. "Yo estoy luchando para vean que es un maltrato continuo. Ahora él le está viendo las orejas al lobo y quiere que haga una negociación con él y yo no quiero", ha contado a ‘Socialité',



La vista tendrá lugar el próximo 26 de septiembre y será el juez de turno quien sentencia y decida cuál

VÍDEO DESTACADO: Ángel Garó dice que su pareja miente