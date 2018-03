¿Qué hace Sálvame tratando un tema tan serio como la muerte del pequeño Gabriel?

En Twitter muchos han clamado contra el hecho de que el magazine de las tardes de Telecinco haya cambiado sus contenidos. Así se expresaba un usuario: "¿De verdad es apropiado tratar un tema así en un programa como éste? ¿Qué vais a aportar además de morbo?". Mientras tanto, otros criticaban a Paz Padilla, de la que reclamaban más preparación y mejor dicción para tratar una noticia de gran calado. La humorista se ha equivocado al referirse al pequeño como Javier cuando su nombre es Gabriel.

Y mientras se trataba el tema de Gabriel Cruz, en pantalla aparecía un faldón anunciando sobre la bomba que Gustavo escucharía esta tarde en Sálvame. Así ha opinado una usuaria: "Lo que me faltaba por ver. Una mesa de debate sobre el caso de Gabriel en Sálvame, con Paz Padilla como moderadora, mientras en el faldón se habla de María Lapiedra y Gustavo", según recoge ESdiario.

Como no podía ser de otra manera, el hecho del tratamiento informativo en un suceso de este tipo siempre es motivo de polémica. Y es que algunos espectadores critican el uso y abuso de imágenes de gran impacto sentimental y teorías no contrastadas como fuente de atracción para la audiencia. Porque no solo Sálvame se ha llevado un buen repaso, también Espejo Público, El programa de Ana Rosa o Viva la vida han sido objeto de fuertes críticas por idéntico motivo.

