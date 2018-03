A Antena 3 le cuelan un gol por toda la escuadra con la falsa autora del cuento a Gabriel

Susanna Griso y Ana Rosa Quintana quisieron entrevistar a la persona responsable de la Carta de un pececito, un cuento que imagina la despedida del pequeño Gabriel de sus padres. Patricia Ramírez, la madre del niño, hizo alusión a este texto en las palabras que dirigió a los medios tras el funeral y se hizo viral.

Antena 3 y Telecinco han querido localizar al autor del cuento pero la sorpresa ha llegado cuando cada una de las cadenas ha entrevistado a una persona distinta. Griso ha hablado con María del Mar, una joven de Sevilla, y Ana Rosa ha hecho lo propio con un chico también andaluz llamado Andy Moradiellos. Dos autores diferentes para un mismo texto. ¿Quién es el creador de la historia?

"María del Mar, ¿cómo se te ocurre escribir esta carta?", preguntó Griso a la andaluza, que enseguida daba una sorprendente respuesta. "Esta carta la veo yo escrita por un muchacho de aquí de Sevilla y mi intención fue cambiar las palabras del final del texto y de vencer a la bruja", aseguró la entrevistada.

Precisamente, "ese muchacho de Sevilla" es el que aparecería minutos después en Telecinco: él era el verdadero autor de la carta. Tal y como se puede comprobar en su perfil de Facebook e Instagram, Andy Moradiellos fue el responsable de las emotivas líneas dirigidas a la madre del pequeño Gabriel.

"Esa noche no pude dormir apenas y me desperté inquieto. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, así que escribí una carta para acercarme un poco más a este pequeño. Necesitaba buscar una manera de dulcificar algo tan cruel. Me trasladé a ese lugar mágico donde él hablaba a su madre con cariño para transmitirle luz y paz en algo tan oscuro", contó en Telecinco.