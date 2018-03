Eva González no da puntada sin hilo y deja a Lorenzo Caprile con el culo al aire

Eva González era la invitada este lunes en 'Maestros de la costura' en un programa grabado ya hace tiempo, cuando la presentadora de 'Masterchef' lucia un medio embarazo.



Los aprendices del programa tenía que hacer un vestido de gala premamá para la modelo y ex Miss España, que pudiera lucir en una alfombra roja, según recoge Exclusivadigital.



Raquel Sánchez Silva presentaba a Eva al más puro estilo gala de José Luis Moreno: "Es una diseñadora top, es una grandísima profesional. Es verdad que es muy bonita por fuera, pero tiene un corazón que es top y me vais a permitir que os diga que es un referente para este programa y es un referente para mí"

Era la prueba por equipos, y se realizaba en el taller de Pedro del Hierro.



Con el vestido que le habían preparado los aprendices ya puesto, Eva comentó que le parecía muy bonito y que además era bastante sexy ya que tenía una abertura que dejaba ver su pierna.



Entonces Lorenzo Carpile preguntaba: "¿Y a Cayetano también le gustaría?", recibiendo por parte de Eva, que entendió no venía a cuenta ese comentario, una contestación que ni por lo mas remoto esperaba el diseñador:"No le tiene que gustar a él, me tiene que gustar a mí".

VÍDEO DESTACADO: Promo de 'Maestros de la costura': El intento (fallido) de TVE por sustituir 'OT 2017'.