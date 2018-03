Lydia Lozano se pone como el bicho del pantano al ver en 'Sálvame' a Amablito, el cubano que afirma tuvo una relación con ella

Lydia Lozano se quedaba atónita y perpleja, llegando a perder la paciencia cuando veía a Amablito, ese cubanito que dijo en su día haber tenido un affaire con la colaboradora de 'Sálvame' cuando esta estuvo en Cuba pasando unas vacaciones con su marido Charly.



'Sálvame' traía a Amable al plato con la disculpa de que iba a pedir perdón a Lozano, pero como era de esperar no ha sido así. El cubano llamaba teatrera a Lydia y no tenía ninguna intención de desmentir la presunta historia entre ellos, según recoge Exclusivadigital.



Recordemos que Amablito contó en numerosas ocasiones que tuvo algo más que charlas con Lydia Lozano durante unas vacaciones de la colaboradora de 'Sálvame' en Cuba. Ella entonces lloraba (algo habitual) en directo, lo negó e incluso intentaba plantarle cara, pero Amablito no se ha apeado de su historia en ningún momento, según rcoger la web de T5



'Sálvame' anunciaba que alguien iba a pedir perdón a un colaborador y, finalmente, desvelaban que se trataba de Amablito. Pero, para sorpresa de todos menos de los guionistas y el director del programa, ha llegado pidiendo disculpas pero también llamando "teatrera" a Lydia por sus reacciones y sin desmentir los presuntos hechos que ocurrieron.



Lydia no daba tiempo ni de que el individuo llegara al plató del programa, se levantaba de su asiento histérica y gritando le ha dicho: "¡Tú no tienes vergüenza, tío! ¿¡Cómo con esa cara me vienes a pedir perdón?! ¡Es la séptima vez que te veo en un plató! ¡Te estás riendo en mi cara!"



Ante su reacción, Amablito cambiaba de discurso y negaba la historia, pero ya era demasiado tarde. Recuperamos culebrón por unos días ahora que María Lapiedra ha puesto rumbo a Honduras.

