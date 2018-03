Ana Rosa silencia de golpe a la tramposa tertuliana que está a muerte con Podemos y PSOE en cargarse la prisión permanente revisable

La prisión permanente revisable que quieren derogar PSOE y Podemos, legislando en caliente este 15 de marzo de 2018 en el Congreso, ha venido siendo también una temática esencial en los medios de comunicación, especialmente tras el brutal crimen del pequeño Gabriel.

En 'El Programa de Ana Rosa' se evidenciaron a la perfección las dos posturas mayoritarias al respecto de este modelo penal para ciertos presos de delitos graves, que terminó con la propia Ana Rosa Quintana silenciando la tramposa interpretación de Montse Domínguez (HuffPost):

Montse Domínguez: Cómo no vas sentir el dolor de estas personas. Ojalá la prisión permanente revisable fuera el instrumento para evitar que ningún niño ni ninguna chica...

Ana Rosa Quintana: ¡Eso es una trampa! ¡Nadie va a evitar que un psicópata mate a un niño o a una persona, pero sí que un psicópata salga a la calle!

Montse Domínguez: Vivimos en una sociedad imperfecta y lo que ellos piden es un mínimo de justicia, pero no podemos perder de vista que este tipo de leyes no garantizan la seguridad de nuestros hijos...

Ana Rosa Quintana: ¡Pero ellos lo saben!

Montse Domínguez: Ellos están en una circunstancia muy especial y bajo un estrés brutal...

Ana Rosa Quintana: No se trata de que nadie esté más tiempo del que debe en prisión y no se pueda reinsertar, porque yo creo en la reinserción, pero por otra parte, es que todos los violadores y pederastas que han salido han reincidido. Ya ellos no pueden luchar por la seguridad de sus hijos que están enterrados, pero sí pueden luchar por la de los nuestros. El debate no es la venganza, sino la seguridad.