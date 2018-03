El 'mal informado' Jordi Évole se baja los pantalones antes Marta Sánchez por su tremendo patinazo

Después de lanzarse a poner letra y cantar el himno de España en un concierto, no iba Marta Sánchez a callarse lo que piensa de la acusación que Jordi Évole hizo sobre ella hace unas semanas en «El Hormiguero.

El periodista le dijo a Pablo Motos en El Hormiguero que los verdaderos «patriotas» eran los pensionistas, «no Marta Sánchez haciendo la letra de un himno mientras tributa su dinero fuera de España». Por supuesto, el presentador de «El Hormiguero» aprovechó la visita de la cantante para preguntarle sobre el tema, y sin pelos en la lengua le soltó un zasca a Évole: «Jordi, querido, yo te admiro mucho como periodista, he de decirte que mis flores favoritas son las peonías rosas para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas», según recoge ABC.

Y es que, como la cantante le explicó a Pablo Motos en El Hormiguero a continuación, tributa en España desde los 19 años. «Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea mi país. Es más, no solamente tributo aquí si no que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí», zanjó.

