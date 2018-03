'Got Talent': Violento choque entre el presumido Risto Mejide y una concursante

Este 14 de marzo de 2018, Telecinco emitió la tercera semifinal de «Got Talent España» en la que trece concursantes se enfrentaron al duro y exigente veredicto de los jueces Risto Mejide, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquezbajo la atenta mirada de su divertido presentador, Santi Millán.

Fue una nueva entrega en directo con una gala de lo más variada. Los espectáculos fueron de otro tipo: desde números de magia, baile y canción, pero también otras sorpresas que buscaron hacerse un hueco para llegar la gran final que tendrá lugar en poco más de dos semanas.

Desde el comienzo del programa, Santi Millán no dejó de alertar con «lo peligrosos que son los espectáculos de la noche, hay concursantes que se van a jugar la vida», avisaba.

«Ayer ya tuvimos un accidente grave en los entrenamientos».

Risto coincidía con el presentador y dijo temer especialmente por un grupo de chicas que iban a hacer un número de patinaje.

A lo largo de la noche se vino advirtiendo esto para incrementar tensión a la gala.

El pase de oro estuvo más caro que nunca, aunque los aspirantes no desistieron en su intención de pasar directamente a la final. Pero el nivel fue muy alto y hasta trece concursantes diferentes mostraron todas sus capacidades para dejar sin palabras al jurado y al público.

Como siempre, la gala de ayer tuvo algún que otro momento de tensión entre el jurado y los concursantes. El protagonista, como también viene siendo habitual fue Risto, que mantuvo una dura discusión con una aspirante que había ido a plató a cantar.

La chica regaló un ejemplar de su disco a cada uno de los miembros del jurado, pero Risto lo rechazó de un modo muy descortés.

«Yo no quiero esto. No me gusta esta música y te lo devuelvo», le soltó el catalán. La aspirante no podía creer lo que estaba oyendo, pero no se mordió la lengua.

«Luego hablarás de respeto, Risto», le afeó la concursante, algo que indignó al pretencioso Risto.

«Pero, ¿dónde ha estado la falta de respeto? Yo he sido muy educado y te he dicho que no me interesa este regalo».

Se miraron fijamente durante unos segundos hasta que tomó la palabra Santi Millán y zanjó el asunto.