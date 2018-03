La madre de Gabriel deja con el culo al aire al periodista Manel Vilaseró

El periodista ha tenido que desempeñar durante los últimos días un doble papel, el de amigo de la familia y el de informador, y así lo he pretendido hacer en sus crónicas para El Periódico y en los programas en los que ha colaborado (AR, Más vale tarde, Expediente Marlasca...)

Hay que explicar que Vilaseró conocía al pequeño Gabriel porque tiene una segunda residencia en Las Hortichuelas y su hijo era el mejor amigo del niño. Con Ángel, el padre, solo había hablado alguna vez pero a Patricia, la madre, no la conocía, segúnnrecoge Ecoteuve.

Los padres de Gabriel, especialmente la madre, no están satisfechos con su función. Según se ha expresado Patricia Ramírez, creen que se ha aprovechado de la cercanía con la familia.

Por su parte, Vilaseró ha explicado que siempre ha actuado con respeto, anteponiendo el bien de Gabriel y el interés por encontrarlo con vida.

"Todas las veces que he hablado con Ángel le he dicho que si perjudicaba en algo, yo me retiraba", ha insistido. "No era cuestión de escribo y se te molesta me dices. Es sentido común", ha reprochado Patricia.

"No he dado información que haya salido de la casa de la familia", ha continuado el periodista, que ayer abondonó Almería y hoy estaba en plató.