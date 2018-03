Los 'pijo-progres' de laSexta se unen al sectario Escolar para intentar descalificar a Periodista Digital...

A Ignacio Escolar, el director de elDiario.es le ha molestado que determinados medios de comunicación le hayan criticado por considerar que los insultos a la asesina del pequeño Gabriel Cruz eran racistas. El hijo de Arsenio Escolar se ha dedicado a salir por los medios, el suyo, y los rendidos a la causa, para arremeter contra quienes le han pusto, y con razones de peso, en el ojo del huracán.

Primero, el día 12 de marzo de 2018 acudió a su propio diario para denunciar una campaña contra él de la web CasoAislado, y de los periódicos Libertad Digital, La Gaceta y, naturalmente, Periodista Digital. A este último medio le dedica una simpática apostilla: "Periodista Digital, por supuesto con su habitual estilo".

FERRERAS AL RESCATE

Como se ve que su digital no le parecía suficiente, pidió el auxilio de el presentador de 'Al Rojo Vivo' (laSexta), que salió en defensa de Escolar el día 13 de marzo de 2018. (No es para menos, Escolar fue un buen peón en su batalla contra Cebrián).

Tras conectar con él para que se defendiera de los ataques de 'medios de Internet', Antonio García Ferreras, le dirigió una puya a los medios que criticaban a Escolar.

Antonio García Ferreras: "Son medios que manipulan tus palabras, que las convierten en un fake, y no están en Sebastopol, ni en Stalingrado, están aquí".

Ignacio Escolar: "Están aquí, no en Rusia. Donde yo había dicho que la razón era primero que era una presunta asesina lo convirtieron en eso (...) es una manipulación. (...)".

Pero como se ve que tampoco eso era suficiente, la propia Atresmedia se implicó de lleno al día siguiente, el 14 de febrero de 2018 fueron los informativos de laSexta Noticias lo que, en medio de una pieza para denunciar el racismo que hay detrás de ataques a la asesina del niño, 'colaron' de nuevo una defensa de Escolar en la que sólo citaron a un medio dentro de esa malvada 'derecha radical machista', un medio que, naturalmente, era Periodista Digital. No se sabe si era fijación de Escolar, de laSexta o de los dos. La pieza respondía a la siguiente composición:

Helena Resano: "SOS Racismo denuncia que el color de piel de Ana Julia ha influido en el aluvión de mensajes racistas y xenófobos que se han vertido en este caso en las redes estos días. Más de 350.000 personas han firmado ya para pedir que no cumpla condena en España y que sea extraditada a su país para, dicen, no viva bien en nuestras cárceles con nuestros impuestos. Lamentable".

Voz en off: "Es indignación por un crimen o hay también racismo. Esto aclara algunas dudas, una recogida de firmas para que Ana Julia Quezada sea obligada a cumplir condena en la Republica Dominicana, la han firmado más de 360.000 personas. Que sea considerada persona "non grata", porque no es justicia, según ella, que tengamos que mantenerla con nuestros impuestos. El domingo la expresión 'negra de mierda' estuvo entre las más escritas en España en Twitter".

Testimonio: "No se puede utilizar el caso de la asesina confesa del crimen de Gabriel para extender el racismo y la misoginia como se ha hecho en este caso (...)".

Voz en off: "Nacho Escolar denunció algo parecido el lunes en Al Rojo Vivo".

Ignacio Escolar: "El discurso del odio está azuzado por tres motivos, porque es una mujer, es una inmigrante y es negra".

Voz en off: "Además de insultos anónimos los hubo desde medios de derecha radical como Periodista Digital".

Ignacio Escolar: "Lo pusieron como si yo hubiera dicho que todo el odio de los españoles era porque era negra, lo cual era una manipulación de libro".

Voz en off: "El caso de Gabriel ha sacado lo peor de nosotros".

Al margen de que incluir a un medio que es crítico con los periodistas estrella como es Periodista Digital en una pieza sobre el racismo y el odio sí que podría considerarse una manipulación, es reseñable que laSexta Noticias dé tanta importancia a los insultos en redes sociales, cuando en otras ocasiones, otras personas han sido vapuleadas con virulencia, por las ideas que tuvieran, por su aspecto físico o por su confesión religiosa y entonces a laSexta no le merecía la importancia como para dedicarle un espacio de denuncia en sus informativos (y eso que en esos casos, no eran ni siquiera acusados de asesinato).