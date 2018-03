Los de ’Sálvame' mezclan el terrible caso Gabriel con la estúpida cuarta bomba de María Lapiedra

Sálvame ha perdido por completo el rumbo este miércoles 14 de marzo de 2018. Después de dos días dedicando sus cuatro horas única y exclusivamente al caso del pequeño Gabriel, en lo que ya fue duramente criticado por los espectadores en redes sociales, el programa ha demostrado este miércoles no tener ningún tipo de mesura al mezclar las últimas noticias sobre el asesinato del niño almeriense con el tema de Gustavo González y María Lapiedra.

"Me voy a ir a la zona de la barra, que me están esperando los colaboradores habituales del programa. Llevamos desde el viernes con un asunto pendiente", ha dicho Carlota Corredera para cambiar de un tema a otro. "Quiero felicitaos por los tres días por el trabajo que habéis hecho, que es muy duro y muy complicado", ha añadido Lydia Lozano. "Me gustaría darle la enhorabuena al equipo de Sálvame, que ha sabido elaborar estos dos especiales", ha continuado la presentadora, según recoge El Español.

Pero, además, mientras hablaban de sus personajes del corazón, en el programa de Telecinco no han dudado en seguir cebando que tenían en sus manos un vídeo en el que la madre de Ana Julia Quezada se había enfrentado a las cámaras.

