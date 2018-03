María Lapiedra amenaza a Gustavo con unos 'cuernos' como una casa

Este miércoles 14 de marzo de 2018, víspera del estreno de Supervivientes 20018, Sálvame ha desvelado la última bomba de la conversación que mantuvieron María Lapiedra y Kiko Hernández durante una publicidad del programa.

Después de saber que la exactriz porno no le gustaría que Gustavo la defendiera en plató y su tonteo con Hernández, Lapiedra contó al colaborador que no le importaría darle celos en la isla, según recoge Ecoteuve.

"¿Tú le vas a dar la patada a este?", preguntaba Kiko a lo que ella contestó:

"No, a ver si me entero de que me ha sido infiel sí".