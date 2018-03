Ferreras evita preguntarle a Iglesias por su desplante al padre de Diana Quer y su desprecio a las víctimas

Cuando se trata de Podemos, Antonio García Ferreras convierte las entrevistas en un spa, a gusto del entrevistado. En su programa 'Al Rojo Vivo', Ferreras ha evitado preguntarle a Pablo Iglesias por su desplante al padre de Diana Quer y su desprecio a las víctimas. "Debe haber sido muy difícil ese encuentro sin caer en lo emocional", justificó el presentador a líder podemita. ¡De traca!

Ya se sabe, Podemos vino para cambiar la política en España, pero se quedó por el camino, porque ahora son lo mismo de todos pero desde la izquierda radical. De modo que para pedir con todas sus fuerzas y clamar por el referéndum independentista para velar por la ruptura de España estaban los primeros, pero si les proponen un referéndum para decidir sobre la prisión permanente revisable que ellos quieren derogar en el Congreso, entonces mejor no. La depravada postura de Podemos en el golpe de Estado de sus socios independentistas.

Así es el rancio podemismo, según de qué se trate el tema, el líder supremo decide lo que se hace... Según lo importantes que sean las elecciones primarias, el macho alfa tiene mayor o menor injerencia en el proceso. ¿Se mofa Pablo Iglesias de la ciudadanía o del pequeño Gabriel: "La prisión permanente no hubiese evitado su muerte"

Hasta este extremo ha llegado Pablo Iglesias, incluso a corregir una primera opinión de Irene Montero en la que reconoció que defienden el referéndum para que el pueblo se manifieste y decida en una u otra dirección, pero se ha dado prisa el jefe máximo para decir que en temas de Derechos Humanos, ya tal. En este asunto, debe considerar Podemos que el pueblo es imbécil y no tiene criterio. En si Cataluña se va de España o no, sí pueden decidir ellos mismos, pero en si un asesino o terrorista tiene que permanecer en la cárcel con una prisión permanente con capacidad de ser revisada, eso no. "La prisión permanente revisable es para meter en la cárcel a amigos del PNV que han matado a tantas personas"

Así lo demostró este 15 de marzo de 2018 en 'Al Rojo Vivo' de laSexta, pocos minutos después de votar en el Congreso que siguen adelante para la derogación de la ley:

Yo no sometería si fuera Presidente del Gobierno a referéndum ninguna cuestión que tuviera que ver con los Derechos Humanos, pero no lo soy todavía.

Colosal ovación del PP a los familiares de las víctimas para vergüenza de PSOE y Podemos.