Risto se toma muy a pecho lo de las tetas saltarinas de Wendy Superstar

La artista hizo un número a lo Marilyn Monroe que encandiló a Jorge Javier: halagos de Jorge Javier: "Eres la Lauren Bacall del mundo del transformismo, me parece que tiene una elegancia en el escenario de artista de blanco y negro". Sin embargo, Mejide no estaba nada de acuerdo con ello.

"La gente que esté de acuerdo conmigo, en estos momentos está como yo: en shock", decía el publicista ante el ruego de Santi Millán a que atendiera el helicóptero que hacía Wendy con sus pechos, según recoge Ecoteuve.

"A esta mujer le han llamado de Got Talent América para que vaya al programa", seguía diciendo el presentador a lo que Mejide lo justificaba así: "¡La que está liando Donald Trump!". E iba más allá: "Si esta mujer pasa a la final, yo no vengo. Me quedo en mi casa, te lo digo en serio, para esto no trabajo".

"Creo que deberías arriesgar más. Si pasa a la final, creo que no deberías hacer Got Talent 4", retó Jorge Javier entre risas. Después, Wendy se enfrentó a Risto: "Decir que solo soy dos tetas es una falta de respeto a una mujer". "Una persona que se planta aquí a mover dos tetas no puede llegar a la final. Eso es lo que dije y eso lo mantengo", aclaró el juez, que añadió: "Y si ganas no vuelvo a Got Talent", esto es una payasada".

VÍDEO DESTACADO: 'Got talent': Wendi Superstar impresiona a todos con su “movimiento de pechamen”… menos a Risto