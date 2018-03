La colleja de Soraya a su 'socio' Rivera por ser un veleta: "Lee los editoriales y decide hacia dónde virar"

Soraya Sáenz de Santamaría participó en 'Espejo Público' en la mañana de 15 de marzo de 2018, entrevistada por Susanna Griso, para abordar los diferentes temas que marca la actualidad. La vicepresidenta del Gobierno hizo especial incidencia, por ejemplo, en el debate que tendrá lugar en la misma jornada en el Congreso sobre la prisión permanente revisable que quieren derogar partidos como el PNV, Podemos y el PSOE.

Soraya fue tajante, no ya contra todos estos partidos que quieren cargarse esta ley porque sí para hacer daño al gobierno y para perjuicio de las víctimas, sino contra su 'socio' Ciudadanos, por haber apoyado en los orígenes esta derogación y ahora haberse bajado del carro... La terrorífica carta de 'El Chicle' que deja en ridículo al veleta Rivera y al populista Sánchez.

Yo esto de derogar por derogar, o porque esto no lo he hecho yo, a mí no me parece positivo. Son debates muy serios, y la demagogia y el cortoplacismo en política es muy malo. Tú haces un día un determinado debate porque lees los editoriales de un periódico y van en una dirección, y haces ese debate porque crees que te viene bien en el minuto 3, pero como no seas serio, en el minuto 6 eso tiene consecuencias.