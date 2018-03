El accidentado arranque de 'Supervivientes' deja cuatro nominadas

Este jueves 15 de marzo de 2018 daba su pistoletazo de inicio la edición de ‘Supervivientes' 2018. Una edición que desde luego no va a pasar a la historia por tener concursantes de renombre, pero que al 'salvamizarse' desde el plató, seguro que dará el juego que espera Paolo Vasile.



Tras los habituales saltos desde el helicóptero, en el que la normalidad y correctas ejecuciones, fueron la norma salvo en el caso de Sofía Suescun que tuvo momento pánico, los concursantes, que ya habían elegido cada equipo a su líder, vieron como estos tenían que formar nuevo equipos ('Lado civilizado' y 'Lado salvaje'), quedando muy descompensados a nivel físico, según recoge Exclusivadigital.



Los equipos en los que se dividen los concursantes ‘Supervivientes 2018' a partir de ahora quedaban así; El equipo de Joao lo forman: Fernando Marcos, Mayte Zaldívar, María Jesús Ruíz, Romina Malaspina, Alberto Isla, Saray Montoya y Raquel Mosquera. Por otro lado, tenemos el equipo de Logan cuyos integrantes son: Adrián Rodríguez, Francisco, Sergio Carvajal, Isabel Castell, Sofía Suescun, Melissa Vargas y María Lapiedra. Después de la prueba, cada equipo irá a playas distintas, con grandes diferencias entre una y otra.



Un 'Lado salvaje' y un 'Lado civilizado' en juego en 'Supervivientes 2018':

El 'Lado civilizado' es el típico paraíso soñado por todo superviviente. Situado en la mejor zona de la playa, está bañado por aguas ricas en pesca, cuenta con un kit para edificar un refugio, otro para construir un lavadero-tendedero y una zona para hacer fuego. Además los concursantes que consigan el lado civilizado podrán disfrutar de un kit de pesca Premium y unas gafas de bucear. La dotación de este lado se completará con cuatro mantas grandes y cuatro esterillas deluxe, navajas multiusos y varios utensilios de cocina. Situado ante esta playa se encuentra el mástil varado, que lo concursantes podrán visitar utilizando un cayuco y les ofrecerá numerosas tentaciones o misiones que les podrán beneficiar o no, según recoge la web de T5.



Por el contrario, los habitantes del 'Lado salvaje' se encontrarán con una zona árida, de baldío, donde no hay nada, escasa en pesca y situada en la peor zona de la playa, sus habitantes contarán con una mínima dotación para sobrevivir: un kit de pesca básico, dos mantas, dos esterillas y algún utensilio más. En la profundidad de la selva del lado salvaje se encuentra el árbol caído. Sus habitantes podrán acudir a él y el árbol les proveerá.



La primera prueba de ‘Supervivientes 2018' decidía algo fundamental para la primera semana de concurso: El lado de la playa donde iban a convivir. Tras los enfrentamientos, el equipo de Logan conseguía la victoria y el cetro que les abría las puertas del ‘Lado civilizado'. Por su parte, el equipo del Maestro Joao se quedaba en el ‘Lado salvaje'.



Y comenzaban los percances:

Durante la primera prueba por equipos, Raquel Mosquera, se soltaba de la tirolina y caía violentamente contra la orilla de la playa. Enseguida Lara Álvarez se acercaba a Raquel y parece que todo ha quedado en un susto. Durante la publicidad, el servicio médico del programa comprobaba que Raquel estuviera bien y decidían repetir la prueba,



A continuación era Saray Montoya quien se pegaba "un culazo" tremendo. La concursante se ha resbalado de la tirolina y ha caído al agua, dándose un golpe, eso sí, ha querido que nadie se preocupe y ha explicado que está acostumbrada a este tipo de accidentes salto: "Estoy bien, me he caído muchas veces en el 'Aquapark' haciendo lo mismo":



Por otro lado, y antes de comenzar el concurso, una broma de Francisco a María Jesús Ruíz con una tortuga estaba a punto de crear un importante probema físico.



Lo que supuestamente era una broma que le iba a gastar Francisco a María Jesús Ruiz, se tornaba en tragedia. El cantante le acercaba una tortuga aparentemente tranquila a la modelo para darle un susto, lo que no sabía Francisco es que esas tortugas, conocidas como tortugas caimán, mordían. El animal se le enganchó con su boca curva en el brazo a María Jesús provocándole una herida de consideración,

Al final del programa Melissa Vargas e Isabel Castell, eran las nominadas por parte del ‘Lado Civilizado' y Mayte Zaldívar y Saray Montoya, del ‘Lado Salvaje'

VÍDEO DESTACADO: Jorge Javier se desnuda para 'Supervivientes