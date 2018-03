Los padres de Gabriel sacuden de lo lindo a los medios de comunicación en el programa de Lobatón

Los padres de Gabriel Cruz han denunciado el tratamiento por parte de algunos medios de comunicación de las informaciones sobre el caso al haber publicado "titulares que no fueron ciertos" y "la interferencia" que han provocado "en ocasiones" en la investigación, cuando la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, salía a desplazarse y era seguida por los medios en los días previos a su detención.

Los padres de Gabriel se mostraban conscientes, en 'Desaparecidos' que dirige y presenta Lobatón, de la ayuda que ha supuesto tener a los medios de comunicación volcados con la desaparición de su hijo.

«Nos ha ayudado a que Gabriel esté en todas las casas de España y de fuera. Nos ha ayudado a que no perdiesemos la fe en la búsqueda», decía Ramírez.

Sin embargo, también han destacado el gran fallo que se ha cometido durante la cobertura.

«Se ha entorpecido en la búsqueda y es algo que no se debería permitir. No se puede dañar una investigación por dar una noticia. (...) Desde que ella entró en el foco mediático, los medios de comunicación le seguían cada vez que cogía el coche y eso hacía que no pudiese actuar con libertad», contaba Ángel.

«Y eso ha alargado la agonía», matizaba Patricia.

Los padres de Gabriel criticaron el tratamiento informativo de algunos medios cuando "han interferido en la investigación" antes del hallazgo del cuerpo del niño y la detención de su asesina.

"Eso no debe ocurrir nunca, que por dar una noticia se pueda perjudicar una investigación", afirmó el padre, con aparente serenidad, alertando de las consecuencias que podría haber tenido en el desenlace de la búsqueda si el niño hubiera permanecido vivo tras su desaparición, según se ve en 'Desaparecidos' y recoge ESdiario.

Precisamente por el interés mediático de este caso, con la dura entrevista el programa de Lobatón experimentó este miércoles un importante crecimiento en los audímetros hasta alcanzar el 13% y 1.870.000 espectadores, la cifra más alta desde el estreno de Desaparecidos, y cuatro puntos por encima de lo que había hecho hasta el momento; su mejor dato desde el debut fue un 9% el 21 de febrero y 1.298.000 espectadores.

