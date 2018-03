¿Sabes qué es lo que Alicia Vikander más detesta de Lara Croft?

La actriz se mete en el papel de una joven de 21 años que trabaja como mensajera en el moderno East London. Siete años después, Lara decide investigar de la desaparición de su padre, lo que le lleva hasta su última ubicación conocida: una misteriosa isla cercana a Japón, donde está su tumba. Ese viaje supondrá un peligroso reto para Lara, del cual únicamente podrá salir con éxito utilizando su ingenio y su habilidad, un bautismo de fuego que le hará ganarse su nombre de Tomb Raider. «Durante 22 años, el personaje ha evolucionado mucho. Me llamó la atención cuando me presentaron el juego de 2013 y me dijeron que la historia mostraba a una Lara más accesible, más natural; una Lara que le duele cuando se cae o se pelea. Así que te obliga a empatizar con ella cuando por fin sale la heroína», aseguraba a Pablo Motos.

Como os podéis imaginar, lo más complicado de «hacerse pasar» por Lara Croft son las escenas de riesgo, pero lo que más detestó la actriz fue aquellas que implicaron agua. «Siempre cuando cojo un guion hay una escena en la que me tengo que meter en el agua», bromeaba Vikander. «Estuve ocho días en el rodaje bajo el agua. Me aseguraron que la iban a calentar antes de tirármela, pero tenían dos ventiladores enormes que, por muy caliente que echen el agua, se congela», recordaba. Las condiciones fueron tan extremas que llegó a tener que repetir una escena porque estaba azul de la hipotermia. «Creo que vamos a tener que repitir porque se me veía azul así que, efectivamente, tuve que repetirlo», dijo, según recoge ABC.

Para prepararse, Vikander necesitó cuatro meses de duro entrenamiento en los que llegó a coger «cinco o seis kilos». «Pero los perdí en cuanto llegue al rodaje». «Querían que las escenas de riesgo tuvieran sentido, que fueran algo que Lara realmente pudiera hacer así que me tocó levantar hasta mi propio. Me encanta que sea una chica tan femenina con toda esa fuerza», confesaba.

VÍDEO DESTACADO: Pablo Motos se burla de Puigdemont: «Hacer las cosas y ya vemos, el lema de Puigdemont»