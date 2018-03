TV3 parodia a Cospedal y Méndez de Vigo obligando a niños catalanes a disparar, matar y besar la bandera de España

Otra vez la televisión pública catalana vuelve a sacar a representantes del PP adoctrinando en escuelas con gags cada vez más repetitivos.

Ya era sabido que la proudtcora ‘Minoría Absoluta' no era respetuosa con la pluralidad catalana con gags tan escorados y sesgados destinados demasiadas veces a fomentar el victimismo independentistas y la demonización del resto de España, pero en esta última temporada se ha podido observar que tampoco es respetuoso con sus espectadores más veteranos.Un presentador de TV3 llama "mafia" a la Guardia Civil y se queda tan ricamente

La repetición constante de gags de una semana a otra con el mism mensaje es difícilmente soportable para aquellos que tengan la desgracia de tener memoria.

En defensa de Lluis Salvadó: ¡La culpa del PP!

Podrían haber parodiado a Lluis Salvadó, el dirigente de ERC al que pillaron hablando de ‘las tetas gordas'. Pero no, los de ‘Polonia' no sólo no le parodiaron a él, sino que hicieron un gag para defenderle en el que el ministro de Interior, Zoido era presentado como un conspirador anticatalán que ordenaba a los policías pinchar conversaciones de catalanes frente a unos policías todavía más anticatalanes.Los millonarios del independentismo lloran en TV3 por el 155: "¡Perjudica a nuestros negocios!"

"¡Disparemos a los independentistas!" grita el "policía español" del gag que, una vez más, sólo buscaba demonizar a España y presentar a Salvadó como ‘víctima'.

En otro gag se presentaba a un grupo de españoles de una empresa, que para liberar tensiones a base de insultar a políticos catalanes como Roger Torrent. Para reforzar la idea de 'Españoles odian a Catalunya', que es la idea que más le gusta reiterar a TV3 a todas horas.Ataque por tierra, aire y mar de TV3 a la prensa de Madrid

Repeticiones, repeticiones y repeticiones...

Otra vez volvieron a hacer un gag para presentar a Ciudadanos como partido del Ibex 35. Si hace unas semanas representaban a Albert Rivera subido en un globo que era elevado por el fuego de las empresas del Ibex, en el de esta semana ponían un vídeo promocional que se hacía eterno por los anuncios de todos los patrocinadores, presentando a Endesa, Gas Natural, Caixa Bank, Telefónica, como quienes pagaban los videos de Ciudadanos (como TV3 no puede aceptar que haya catalanes que voten a C´s, tiene que suponer que es por el dinero de los del Ibex).La pareja de Joaquim Forn dice en TV3 que "le cuesta" dar la mano a Enric Millo (PP)

También hubo un gag para ERC por no respaldar ciegamente a Junts. El gag consistía en que los dirigentes de ERC no recordaban de que era la ‘R' de sus siglas (para insinuar que no estaban luchando por constituir la república de Puigdemont).A TV3 le sienta como el culo la manifestación de Tabarnia: "Abajo que viene la extrema derecha"

El problema es que ‘Polonia' ya hizo un gag en su día de los dirigentes del PSOE que no recordaban de que era la ‘S', y antes hicieron un gag contra UPyD, en la que no recordaban de que era la ‘D'. A ver, guionistas de Toni Soler, ¿no sois capaces de dejar de repetir gags?El espontáneo juez del Tribunal Supremo que es sacado a hombros de TV3 por su estocada a España

Otra vez, presentando a la justicia vendida al PP

Tampoco saben ya de qué manera volver a parodiar semana tras semana la obsesión que tienen de que la justicia está controlada por el PP (y eso que es posible que Ricardo Costa o Camps no estén de acuerdo con eso). Si han llegado a presentar a los fiscales compartiendo cama con Rajoy, esta vez recurrieron a la imagen de un pastel que representaba a la ‘separación de poderes' que era machacado por una bola gigante con el logo del PP. Bostezo, y más repeticiones.

Otra vez, Méndez de Vigo en la escuela

Y, hablando de repetir, otra vez Méndez de Vigo fue presentado adoctrinando a niños catalanes en colegios como hace un par de semanas. La única diferencia es que en esta ocasión le acompañaba Dolores de Cospedal, con lenguaje machista "dejaos de mariconadas", les decía la ‘imitadora' de Cospedal a los niños. Al acabar su clase, Méndez de Vigo y Cospedal obligaban a los niños a besar la bandera de España. ¿Sería imaginable un gag en TV3 donde políticos indepes acotrinaban niños? No, claro, para TV3 adoctrinan todos, menos ellos.Manipulación apestosa del 'indepevictimismo' y TV3 con el falso despido de un viñetista de El Periódico

En defensa de Jaume Roures

También sacaron en un gag a Jaume Roures. Aunque Roures tiene la desgracia de ser parodiado por el fanático de Toni Alba (que ya debe ser triste para él) no se quejará, porque el objetivo de la parodia no era ridiculizarlo sino presentarle como una víctima del malvado Cristobal Montoro, dando entender que Hacienda le investigaba por sus ideas y no por su vinculación al Process.

Lo que no queda claro es porque en el gag no sacaron a Antoni Bassas, Oriol Soler, Albert Om o al propio productor ejecutivo del ‘Polonia' que también están entre los investigados por Hacienda, aunque ese detalle se omitió. Al menos Cristobal Montoro tiene la ventaja de ser imitado por un actor como Xavi Serrano que al menos aún puede despertar sonrisa al público.

La pregunta es... ¿Minoría Absoluta es capaz de innovar? ¿O la semana que viene será otra vez un gag para presentar a C´s como partido del Ibex, otra vez para presentar de nuevo al PP como un partido canalla, malvado y anticatalán que persigue a la vente por sus ideas, gags para presentar como víctimas a líderes independentistas y otro gag en aula escolar con lo mismo? Por favor. Si muchos se han acostumbrado a que seáins sectarios, al menos no se le obligue a soportar la repetición de gags.