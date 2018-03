El ridículo cabreo de Gustavo González que nadie se cree

Kiko Hernández contaba este jueves 15 de marzo de 2018, una anécdota bastante divertida y reveladora (no sabemos si real) que le sucedió a María Lapiedra con Francisco en una escena de Torrente en la que la ex actriz porno hacía de hija del cantante valenciano, y donde habría tenido un leve frotamiento con el valenciano que habría despertado la entrepierna del concursante de 'Supervivientes'



Pero cuando el colaborador se disponía a contar más de lo que sucedió entre la novia de Gustavo y Franciso (otro de los concursantes de ‘Supervivientes' que vinculan de alguna forma con Maria Lapiedra) Gustavo González perdía la paciencia y se levantaba pidiendo respeto, según recoge Exclusivadigital.



"¡Me faltáis el respeto a mí y se lo faltáis a María!" afirmaba el fotógrafo. Curiosa petición cuando él ha sido quien ha puesto en bandeja y boca de todos su relación extramatrimonial durante 8 años con Lapiedra, curioso que pida respeto cuando a tenor de lo que llevamos oyendo y viendo desde hace casi cuatro meses, el no lo tuvo con su pareja y madre de sus hijos, curioso que pida respeto para Maráa Lapiedra cuando ella no lo tiene para él, en fin muchas cosas curiosas que al final lo único que hacen es que quien en su día fuera catalogado como de un profesional mas o menos correcto, ahora sea el hazme reír incluso de sus compañeras de cuando estaba en 'DEC' que no entienden su actitud y comportamiento.

