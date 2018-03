Kiko Hernández deja con el culo al aire a Chabelita

Este viernes 16 de marzo de 2018, Kiko Hernández ha arremetido contra Isa Pantoja después de ver un vídeo sobre la evolución en el comportamiento de Albalá y ha recordado su actitud de vetar a colaboradores en los platós de Telecinco cuando ella está.

"Chabelita le gusta jugar con el trabajo de los demás, y le gusta que Alejandro Albalá no vaya a la isla y no gane dinero", decía muy enfadado para después lanzar la siguiente pregunta: "Oye, ¿y a tu mamá le gusta que no le den el visado para que vaya actuar a Puerto Rico y EE.UU.?", según recoge Ecoteuve.