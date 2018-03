Carlos Lozano le da caña a María Patiño

Carlos Lozano entraba en directo en 'Socialité' desde los pasillos de Telecinco después de haberse sometido al polideluxe, que esta noche emitirá 'Sábado Deluxe'. Tras colocarse un pinganillo que le pasaba una reportera, saludaba a María Patiño con un "Holaaa guapa. ¿Qué tal?", ésta le respondía "Yo bien, y veo que tú también", el contestaba entonces con bastante retranca "Bueno tu tan bien no, creo que tienes un golpe en la ceja por una caída en bicicleta. Tienes que ponerte los ruedines, la dos ruedas traseras pequeñas. Tú tienes que conducir con cuatro ruedas"



Patiño comenzaba metiéndose en harina "Permitemé tres preguntas muy directas. Yo ya te dije en privado y lo voy a hacer en público que no voy a ser una persona que juzgue a otra por salir de juerga, pero permíteme que te pregunte ¿Por qué tienes esa necesidad de hacer el Polideluxe para hablar de esas 40 horas perdido?", según recoge Exclusivadigital.



"Vamos a ver, ya sabes que yo soy sincero. No tengo ninguna necesidad, como habíamos quedado que íbamos a hacer el poli la semana pasada y me fui por ahí, de cachondeo, pues al final voy a hacer el poli ahora, pero necesidad ninguna pero si quieres no lo hago ehhh" respondía Carlos



Patiño continuaba diciendo " Tú sabes como yo que en el mundo de la noche hay buena gente y mala gente, ¿Tú sientes que puede haber alguien capaz de mentir sobre lo que haya pasado en esas 40 horas?.

VÍDEO DESTACADO: Belén Esteban pierde la paciencia con Carlos Lozano: "Ya está bien, vete a la mierda”