Carlos Lozano monta un circo en el plató de 'Sábado Deluxe' con su habitual actitud provocadora

Carlos Lozano acudía este sábado al 'Deluxe' para someterse al polígrafo. Un polígrafo que en principio debía haberse realizado la semana pasada pero con su desaparición durante 40 horas tras haberse ido de juerga, no se pudo llevar a cabo.



Chuleta, provocador, irónico y en ocasiones faltón, así fue la puesta en escena del que en su día fuera presentador de 'Operación Triunfo' en TVE, según recoge Exclusivadigital.



Cómo era de esperar, y así querían los jefes del programa, su presencia en 'Sabado Deluxe' provocó el caos, entre todos.



Una de las preguntas del polígrafo era si Carlos Lozano se consideraba más digno que Mila Ximénez, a lo que ha dicho que no para luego decir la poligrafista Conchita que miente. Esta pregunta no le sentaba nada bien a Mila Ximénez quien abandonaba el plato: "Yo no vengo a que nadie cuestione si tengo dignidad o no, así que a la mierda todo". Jorge Javier Vázquez salía en defensa de la colaboradora asumiendo su culpabilidad en nombre de la dirección del programa por esa pregunta.

VÍDEO DESTACADO: Belén Esteban pierde la paciencia con Carlos Lozano: "Ya está bien, vete a la mierda”