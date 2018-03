Inda masacra en un plis a la faltona y desinformada Elisa Beni a cuenta de la prisión permanente revisable

El inicio del trámite parlamentario para la derogación de la prisión permanente revisable produjo la noche del 17 de marzo de 2018 en 'laSexta Noche' (laSexta) un agrio debate entre Eduardo Inda, director de Okdiario, y la tertuliana Elisa Beni, supuesta experta en cuestiones judiciales.

Esta última se dedicó a rajar en contra de esa figura penal asegurando que en Europa pocos países la tienen y que, además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaba observando con lupa la de países como Reino Unido o Suiza para erradicarla o cambiar su funcionamiento:

Estamos ante un problema inexistente al que se le quiere dar una resolución que encima no lo soluciona. El problema inexistente es el siguiente: España es el segundo o el tercer país con menos cantidad de homicidios y de muertes violentas de Europa. Estamos ante unos casos aislados que generan una fuerte conmoción mediática precisamente porque se producen de una forma aislada y todos sabemos qué casos son. Son cuatro o cinco casos excepcionales, por lo tanto no existe tal problema y se le quiere dar una solución que es de mirada hacia el pasado, a introducir penas que ya existieron en momentos más oscuros y que no solucionaron nada.