Tonterías varias en el Deluxe: del "a la mierda" de Belén Esteban al adiós de Mila Ximénez

Visto lo visto Carlos Lozano tiene los día contados en Telecinco. O no, porque pese a registrarse una de las noches más tensas que se recuerdan en Sábado Deluxe quizás sea rentable para la audiencia. El polémico presentador alcanzaba todo un récord, enfrentarse a todos los colaboradores con broncas tremendas con Belén Esteban, Mila Ximénez, Chelo García Cortes, Lydia Lozano, María Patiño... Todo ello tras someterse a la llamada prueba del polígrafo, según recoge ESdiario.

Sin duda, uno de los mayores enfrentamientos lo tuvo con Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' llegó a levantarse totalmente fuera de sí gritando a la dirección del programa. "Te lo dije, Miquel, te dije que iba a pasar esto...", protestando enérgicamente por ser cuestionada por lo que cuenta o no en el programa. Los continuos ataques de Lozano hacia ella y sus compañeros ha colmado su paciencia: "sabía que esto iba a pasar, ya está bien, vete a la mierda".

Algo parecido ocurría con Mila Ximénez. Una pregunta del polideluxe colmaba el vaso de la paciencia de la periodista. El polígrafo quería saber si Carlos Lozano se consideraba más digno que Mila Ximénez, a lo que ha dicho que no para luego determinar Conchita que miente. A Mila esta pregunta le sentaba fatal y ha abandonado el plato entre gritos, con el apoyo de Esteban y seguida por una cámara hasta los camerinos: "Yo no vengo a que nadie cuestione si tengo dignidad o no, así que a la mierda todo".

VÍDEO DESTACADO: Belén Esteban pierde la paciencia con Carlos Lozano: "Ya está bien, vete a la mierda”