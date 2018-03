Ángel Martín: “Yo lo que más echaba de menos era lo sencillo que es trabajar con Patricia”

Patricia Conde y Ángel Martín han explicado también por qué decidieron no hacer en su regreso a las pantallas un nuevo Sé lo que hicisteis. Ambos coinciden en que no tenía mucho sentido volver a hacer "algo que ya hicimos durante cinco años" y que el universo en el que se basaba aquel formato está obsoleto. "El mundo del corazón antes era despiadado y ahora son cuatro que crean su propio circo", declara el catalán, según recoge Adrián Ruiz en Ecoteuve.

¿Qué esperan de este nuevo programa juntos?

Ángel Martín: Que vaya bien y que sea divertido. Nuestra gran preocupación es tratar de recuperar lo bien que nos lo pasábamos haciendo el tipo de humor que sabemos hacer y que nos interesa. Y ahora, el contenido es mucho más interesante.

Patricia Conde: Espero pasármelo bien, que se forme esa energía tan bonita que había en Sé lo que hicisteis... Eramos un equipo de verdad, que lo pasábamos bien y que cuando se metían los vídeos, seguíamos pasándolo bien en plató. Sin presiones y sin estrés. Levantarse de la cama y saber que te lo vas a pasar bien, te puedo asegurar que es una suerte que cuando lo tenemos, no lo valoramos.

¿Qué es lo que más habéis echado de menos de trabajar juntos?

AM: Yo lo que más echaba de menos era lo sencillo que es trabajar con Patricia. No es alguien que se limita a memorizar el guion y las bromas, sino que encuentra los lugares donde se pueden reforzar. Siempre suma y lleva las bromas a un lugar mejor. Cuando escribes para alguien que conoces, es más fácil y si sabes cuando el guion llegue a plató, ella va a sumar... eso es muy guay.

PC: Es un lujo. A pesar de mi condición como cómica, si me estudio un monólogo, sufro si no me hace gracia. Lo paso muy mal y busco la manera de decir que algo no me parece gracioso, o que es ofensivo, o que veo el machismo que se esconde detrás de algunas bromas. Cuando te enfrentas a eso, echas de menos lo fácil que es trabajar con los guiones de este señor. Para mí, Ángel es un genio. Tiene esa capacidad de escribir tantas cosas en tan poco tiempo y del tema que sea: música, deportes, corazón, ciencia, tecnología... Él convierte todo lo que toca en humor y es algo que hoy en día es muy complicado.

