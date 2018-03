Bomba en 'Supervivientes': Telecinco tira de cuernos y abandono sorpresa para subir la audiencia

La edición de Supervivientes 2018 ha arrancado con fuerza. La audiencia, de momento, respalda el formato más extremo de reality de famosos y por si fuera poco los concursantes están dando ya mucho juego y eso que solo llevan unos días en la isla.

El primer motivo de 'enganche' para la audiencia que Telecinco ya está explotando debidamente es un tema carnal: los cuernos que se avecinan.

La concursante Sofía Suescun, actual pareja de Alejandro Albalá, el exnovio de Chabelita Pantoja, está teniendo algo más que un tonteo con uno de los concursantes, Logan. Y 'Supervivientes' tiraba de estas imágenes para calentar el debate del domingo 18 de marzo de 2018, en el programa que conduce Sandra Barneda 'Conexión Honduras'.

Tal es el tonteo, que el programa emitía las imágenes de Sofía declarando que "eres el hombre perfecto. A mi madre le gustarías seguro", decía la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' de Gran Hermano a Logan, Míster Global España, que reconoció que suele gustar a las madres. "No, pero a la mía más... como sabe que me estás cuidando... que por ti como, que por ti no me mojo...".

Tan evidente es el tonteo que Albalá, tocado en el orgullo, llegaba incluso a restar importancia a su relación. "Solo llevamos tres meses", decía. Y por si fuera poco, desde fuentes próximas a Telecinco se está extendiendo el rumor de que uno de los concursantes 'estrella' está a punto de abandonar cuando no llevan ni una semana de programa.

¿Quién abandonará?

Todas las papeletas están del lado de María José Ruiz, la modelo que ha sido además “atacada” por una tortuga tras una broma pesada del cantante Francisco. Ruiz, además, quiso renunciar a su contrato con la productora del programa pero finalmente decidió participar en ‘Supervivientes 2018’ para no hacer frente a una cuantiosa penalización económica.