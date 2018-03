Los exaltados de Pablo Iglesias no perdonan a Errejón su charla distendida y conciliadora con Madina: "¡Vete al PSOE ya!"

Los afines a Pablo Iglesias siguen viendo a Iñigo Errejón como ese 'bulto sospechoso' que, tras disputarle al todopoderoso líder la secretaría general de Podemos en Vistalegre 2, sigue teniendo entre parte de la militancia más radical del partido morado un mantra que le acompaña como 'agente doble' del PSOE.

Errejón no tuvo reparos en aceptar la invitación de 'Salvados' para juntarse a hablar de la izquierda, y a dónde va, junto con el socialista Eduardo Madina, del que se reconoció amigo y admirador.

Ambos mostraron en su conversación con Évole, grabada en un bar del humilde barrio madrileño de Lavapiés, más afinidades que discrepancias. Si la cúpula de Podemo esperaba de la intervención de Errejón que este le apretase las tuercas a Madina, apartado ya de la primera línea política pero que durante mucho tiempo fue lo que algunos 'morados' despreciaban como casta, se debieron llevar un buen chasco.

Así las cosas, los forofos de la cúpula actual, los mismos que auparon a Iglesias definitivamente en el congreso de la plaza de toros de Carabanchel del año 2017 en detrimento de Errejón se lanzaron a las redes sociales, terreno abonado para la descalificación y no para la discrepancia, a hacerle llegar su sentir: ¡"vete ya al PSOE!", bramaron.

La intervención de Errejón contó con desprecio de la militancia que pulula por las redes sociales y el mutismo y ninguneo de los líderes nacionales de Podemos.

Mientras el diputado hablaba con Évole y Madina en 'Salvados', los 'time-line' de Pablo Iglesias, Irene Montero, Ramón Espinar...permanecieron 'callados' durante la emisión del programa.

Especialmente significativo es lo del portavoz madrileño Espinar, que no cambió de canal, laSexta, en cuanto acabó el programa de Évole y comenzó el de Ana Pastor, porque si retuiteó cosas que sucedían en 'El Objetivo'.

@ierrejon demasiado amable y contemporizador; demasiada cortesía; demasiado "estoy de acuerdo contigo Edu". Y Madina peor, pero por lo contrario, por sobradete y por hacer como si no existieras.

@ierrejon Por qué no has explicado a los del bar que nos se pudo pactar con PxxE porque se nos imponía un programa económico de derechas? No crees que los del bar lo habrían comprendido mejor? Y que no fue decisión de @Pablo_Iglesias_ si no nuestras, de los votantes?