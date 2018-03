Los 'tontos útiles' de la TV3: ‘rebotados' del PSOE y Podemos se reciclan en la cadena del golpe

Ex socialistas del resto de España ‘rebotados' del PSOE y Podemos se reciclan como tertulianos en los medios públicos catalanes para apoyar a los partidarios de la disolución de España.TV3 parodia a Cospedal y Méndez de Vigo obligando a niños catalanes a disparar, matar y besar la bandera de España

¿Es usted de extrema izquierda y se ha quedado sin asientos en el PSOE primero y en Podemos después? No hay problema, TV3 y Catalunya Radio tienen establecido un servicio de reciclaje y adopción de figuras del resto de España - ‘comentaristas españoles' en jerga indepe - para ofrecer asiento a sus nobles posaderas en los platós de televisión y radio y bien remunerados con dinero público con una condición: apoyo al independentismo y demonización del Estado español.Un presentador de TV3 llama "mafia" a la Guardia Civil y se queda tan ricamente

Muchos se han apuntado a este servicio de ‘reciclaje' y ahora parecen vivir de eso vista la compulsiva frecuencia con la que se les ve en programas como ‘Els Matí', ‘Preguntes Frequents', ‘Tarde Oberta' / ‘Tot es Mou' o ‘Mes 324'. Destacan casos como el profesor Javier Pérez Royo, el camarada Ramón Cotarelo o la ‘víctima' Beatriz Talegón.Pardo de Vera, la nueva tonta útil de la golpista TV3, escupe una grave acusación contra la Policía española

Javier Pérez Royo, de defender a los GAL a defender el 'procés'

Desde que empezó el 'procés' el entusiasmo del catedrático y tertuliano andaluz Javier Pérez Royo por apoyar al indepentismo ha dejado alucinado a más de uno. Pérez Royo fue uno de los primeros en respaldar "el relato victimista" para justificar el golpe independentista: la historia de que el hecho de que TC retocara un puñado de artículos del Estatut (como ha retocado infinidad de veces artículos aprobados por las Cortes) suponía un agravió a todos los catalanes que justificaba la inmediata disolución del Estado español.Ataque por tierra, aire y mar de TV3 a la prensa de Madrid

Desde entonces Pérez Royo es un habitual en TV3 y también publica artículos en el diario separatista Ara. Este fin de semana estuvo en el programa de El Terrat (‘Preguntes Frequents') y animó a los catalanes a querellarse contra el juez Llarena, que instruye la causa del proces por prevaricación por falta de imparcialidad.La pareja de Joaquim Forn dice en TV3 que "le cuesta" dar la mano a Enric Millo (PP)

Pérez Royo fue durante años firme defensor tertulianil del PSOE. Defendió con entusiasmo desde los medios a los acusados del caso GAL, diciendo que aquel juicio era resultado de una conspiración de resentidos (por el juez Garzón, entre otros) e incluso tras la sentencia condenatoria publicó una célebre tribuna en El País defendiendo la inocencia de los líderes del GAL.Un presentador de TV3 llama "mafia" a la Guardia Civil y se queda tan ricamente

Después en el Canal Sur, Pérez Royo fue durante años el comentarista preferido para defender a los socialistas implicados durante las noticias del caso de los EREs. Hasta que ‘vio la luz' y anunció su pase a Podemos Andalucía. El problema es que en Podemos Andalucía había gente que conocía su hoja de servicios a la "casta" (que le pregunten a Luis Carlos Rejón) y la puerta del cielo se le cerró.

Así que Pérez Royo se nos ha vuelto indepe y se dedica a pasearse por programas de TV3 para demonizar al Estado asegurando como que España podría plantearse el Estado de Sitio en Catalunya (Els Matins) o que España vive en una regresión de derechos y ha dejado de ser un país democrático (también en Els Matins) o insinuando que España nunca devolverá el derecho de autonomía a Catalunya (Mès 324).

TV3 con Pérez Royo, el sábado, enumeró casos en los que Estrasburgo había anulado acusaciones en juicios de España. Se dejó la del ‘caso Liaño', una lástima, dado que ahí fue tumbada la acusación que, entre otros, ejerció precisamente Pérez Royo.

Ramón Cotarelo, del ‘Sí a la OTAN' al ‘España de mierda'

El catedrático madrileño Cotarelo juega a sentirse una especie de eminencia en la Universidad Complutense y la UNED. Durante años fue considerado un intelectual comentarista al servicio del PSOE. Incluso formó parte de la ‘comisión intelectual' que creo el PSOE en tiempos de Felipe González con los insignes guerristas Txiki Benegas y José Félix Tezanos. Su línea izquierdista no le impidió mostrar su servilismo a Felipe apoyando públicamente el SÍ a la OTAN junto a otros intelectuales como Javier Pradera o Benet en el referéndum de 1986 ayudando al PSOE en la votación de 1986 a que el país siguiera en la Alianza Atlántica en tiempos de Ronald Reagan.

Desilusionado con el PSOE, apareció entre los catedráticos ideólogos de Podemos. Se decepcionó de la causa en tiempo record y - como Pérez Royo - parece que quiere hacerse perdonar entre los antisistema echando pestes contra España. Ha llegado a escribir que España "es una mierda, una ñorda y su habitantes lo correspondiente" (lo cual acredita, sin duda un gran nivel intelectual).

El pasado viernes en ‘Mes 324' de TV3 Cotarelo negó que el castellano fuera el idioma materno de los catalanes y que ‘la única lengua materna de los catalanes es el catalán'. Hace unas semanas el mismo Cotarelo aparecía en ‘Preguntes Frequents' de TV3 para decir que en España no había justicia y que los jueces prevaricaban siguiedo la voluntad de Rajoy. También ha estado en ‘El Diván' para decir lo mucho que le enamora el independentismo catalán y en ‘Tarde Oberta', para asegurar entusiasmado que el independentismo catalán nunca se romperá.

Beatriz Talegón la ‘víctima' del PSOE... ¿Y de Periodista Digital?

La castellanomanchega Beatriz Talegón también parece ya fija en TV3 y Catalunya Radio para defender al separatismo, como los anteriores, también fue una entusiasta del PSOE hasta que comprobó que el partido no la iba a elegir como lideresa. Se ofreció a Podemos y pasaron y después a Llamazares y a Baltasar Garzón con idéntico éxito, así que de rebote la acogido TV3 que parece tener un gabinete dedicado al reciclaje de socialistas conversos al independentismo.

Su estrategia de escupir todo lo que pueda vinculando al PP con asesinatos, matanzas, represión en Catalunya y hasta, si puede, con el atentado de las Ramblas, no ayuda a dar una imagen de política solvente, pero sí da juego como tertuliana friki provocadora.

Como para ser un buen indepe hay que ser victimista. Talegón también ha denunciado los ‘ataques' que sufre por apoyar al separatismo y a ERC. El pasado diciembre, por ejemplo, era entrevistada como víctima en el programa de la tarde de Catalunya Radio por Roger de Gracia.

Roger de Gracia: Beatriz Talegón denuncia una campaña de linchamiento mediático por su posicionamiento. Los titulares de Periodista Digital son un ejemplo claro: "Talegón, la nueva musa del separatismo que se cartea como una colegial con los Jordis", ‘Beatriz Talegón se une a la corte de frikis de TV3'. Buenas tardes, Beatriz Talegón ¿cómo estamos?

Beatriz Talegón: Aguantando el vendaval.

Roger de Gracia: ¿Quién hay detrás de este acoso mediático? ¿Periodista Digital? ¿Quiénes son esta gente?

Beatriz Talegón: No sé cómo llamarlos.

Roger de Gracia: No lo llames periódico ni prensa, por favor.

Beatriz Talegón: Es Alfonso Rojo. Este señor que se dedica a insultar de manera habitual y descarada. (...) Es un medio... es... ‘eso'. Y recibe mucho dinero (...) como denunció El Diario.es. Esos titulares que habéis leído traspasan la barrera de la ética y no están catalogados ni como opiniones, porque nadie los firma.

Una gran víctima, como se ve. Eso sí, dicho sea de paso, aquellos artículos aludidos entonces, sí estaban firmados. Uno por Juan Velarde y el otro por J. F. Lamata. Era sabido que Beatriz Talegón no es catedrática como Cotarelo o Pérez Royo, pero al menos era de esperar que supiera leer más allá del titular.



Margallo, el tonto útil del ‘España vs Catalunya'

Junto a los independentistas antes citados (entre los que podrían citarse algunos más del tipo Suso de Toro, Verstrynge o los ex jueces Garzón y Elpidio), también vale la pena citar a quienes, desde posiciones constitucionalistas se presentan a las trampas de TV3, como José Manuel García Margallo, que también aparece con frecuencia últimamente en los medios o el abogado de Vox.

La gran obsesión de todos los medios de la corpo independentista con TV3 y Catalunya Radio a la cabeza es presentar el conflicto como un ‘España vs Catalunya', presentando a los independentistas como únicos representantes de toda Catalunya frente a ‘representantes' del Estado español. Queriendo ignorar el ‘Catalunya vs Catalunya', que es el problema real que padecen los catalanes.

Manuel Valls ya desbarataba esa estrategia en Catalunya Radio este domingo, cuando su entrevistador Ricard Ustrell intentaba ‘colocar' el debate en ‘Catalunya vs España' y este le recordaba la división interna con habilidad.

En cambio Margallo sí entra al juego independentista de debates España vs Catalunya, lo hizo en su día con Oriol Junqueras y lo repite ahora con cualquier tertuliano indepe de medio pelo que le pongan. Este sábado con Ernest Maragall (ERC) en TV3. No ponían frente a Maragall a un Carrizosa, a un Cañas (ni siquiera a un Iceta, que hubiera sido divertido). No, ponen al ‘español' Margallo con clara intencionalidad.

Que se preste a esas trampas el representante de Vox se entiende (ignorados por todos los medios, van a TV3 a que alguien les haga caso), pero que se preste García Margallo a esos numeritos lleva a plantearse si es tonto, o simplemente no se resiste a seguir cobrando dinero público.