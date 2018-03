A Rita Maestre le toca dar la cara por los descarados mentirosos Rommy Arce y García Castaño pero Ana Rosa e Inda se la parten

La muerte de un mantero senegalés en Lavapiés de un infarto, aunque primeramente hubo informaciones que apuntaron a que su fallecimiento pudo haber estado provocado por una supuesta persecución policial, ha provocado que muchos representantes del Ayuntamiento de Madrid salgan a la palestra este lunes 19 de marzo de 2018 a dar la cara--'Top manta' de zascas a Podemos: "García Castaño debe sufrir mucho cobrando 93.000 € al año del capitalismo"--.

Sucede que algunos como Rommy Arce o Jorge García Castaño se olvidaron que ocuparon cargos públicos de responsabilidad y en un ejercicio de frivolidad cuestionable se lanzaron en un primer momento a poner en tela de juicio a la policía y ya que estaban, al sistema capitalista.

El desafortunado mantero fue víctima del capitalismo, el fascismo y el racismo, concluyeron ambos--Ussía desmonta los bulos de Podemos en Lavapiés y descubre la sucia alergia a la higiene del "mentiroso" Monedero--.

Ahora que ya se van esclareciendo datos de tan desafortunado hecho y comprobándose que las cosas no son como parecen, a Rita Maestre le ha tocado bailar con la más fea.

Ella es portavoz de un Ayuntamiento que está en manos de una coalición llamada Ahora Madrid que parece el camarote de los Hermanos Marx--Lavapiés: La Policía Municipal de Madrid tomará medidas serias contra el listillo de Espinar--.

A Maestre le ha tocado dar la cara por la corporación municipal pero tanto Ana Rosa Quintana como Eduardo Inda la han dejado retratada.

Ella intentaba justificar lo injustificable pero la rotunda contundencia de los hechos (y la hemeroteca) han frustrado sus intentos, en lo que ha sido seguramente uno de los peores lunes de la trayectoria política de la joven podemita.

Inda : Públicamente yo no lo he visto.

Rita Maestre: Yo no recuerdo haber culpado al Estado. No estaba en rueda de prensa. Pero respondo a lo del rigor. Diversos periódicos publicaron que efectivamente esa primera versión era que el fallecido falleció a causa de una persecución policial. Fue la primera información que todos los periódicos...

Tras dar paso a las ignominiosas palabras de Castaño en rueda de prensa, Maestre, la portavoz, ya estaba blanca:

Rita Maestre : Esa rueda de prensa sucedió 16 horas después. Eh, eh, eh...no creo que esa pandilla de personas...esas personas no representan al barrio de Lavapiés. No pueden haber incidido esas declaraciones en lo que pasó.

La conversación continuó y parecía que Rita respiraba. Es reseñable que Manuel Rico, de infoLibre, estaba en la mesa callado como una tumba y quién sabe si hasta sufriendo por el sofoco de Maestre. Él hasta ese momento no dijo aquello de esta boca es mía. Ana Rosa volvió a la carga:

Ana Rosa: ¿Hay lío dentro del Ayuntamiento? ¿Habrá escisiones esto que ha ocurrido? ¿O incluso ceses o renuncias?

Rita Maestre: No, no, no, lo único que provoca es preocupación. No afecta al equilibrio del equipo de gobierno

Pepe Oneto: Pero hay dos corrientes muy claras, un sector que sigue con lo del capitalismo y que los pobres mueren porque eran negros. Da una idea de caos

Rita Maestre: Este ayuntamiento no es un caos. Los resultados económicos no lo consiguieron los ayuntamientos anteriores.

Los diagnósticos sobre situaciones complejas como que la ley de extranjería permite esto es nuestra responsabilidad, nos hacemos cargo.

Ana Rosa: Pero señora Maestre, alentar estos disturbios con según que declaraciones el día que se sabe ya si era una muerte natural no parece de recibo que concejales que tienen que defender a su policía alienten según que cosas. Es una irresponsabilidad cuanto menos

Rita Maestre: ¿y no es irresponsable algunos titulares de periódicos?

Ana Rosa: No vayamos por ese camino

Inda: Además que la señora Rommy Arce comparó lo sucedido con el asesinato a tiros de Lucrecia Pérez. El señor Monedero dijo que había muerto perseguido por la policía.