Torito hundido al hablar con Toñi Moreno de este tema

"¿Cómo puedes cantar cuando tienes parte de tu corazón llorando?", le cuestionó Torito. "Las canciones que yo canto tienen mucho de aquí dentro y si ya antes me emocionaba cantándola, ahora un poquito más. Las canciones tienen vida propia y cada vez van teniendo más recuerdos, más significados y más personas. Hay que cantarla con alegría", respondió la manchega.

"He estado toda la semana súper emocionado en casa porque tengo un niño de quince meses, imagino que tú lo has pasado fatal", dijo en referencia al triste caso de Níjar. "Es un tema en el que no tengo que ser protagonista. La familia ha pedido privacidad y hay que respetarlo", respondió amable Rozalén, según recoge Ecoteuve.