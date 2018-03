Bronca barriobajera entre Rahola y Xavier Sardá por el apoyo de su hermana a Sociedad Civil Catalana

A Rahola le espantó que la prestigiosa actriz participase en ese acto y así se lo hizo saber a su hermano en la tertulia de Rac1 en la que ambos participan.

"Quiero mucho a Xavier y sé lo que significa para él Rosa, y la admiro como actriz, pero me dio mucha pena y repugnancia verla allí", dijo Rahola. "Mi hermana pidió extender la mano y Pilar dice que sintió repugnancia", lamentó el periodista, según recoge Ecoteuve.

"He dicho que era repugnante verla allí. Lo dijo delante de los sectores que más nos odian y que más daño nos quieren hacer... Y va ella y los avala", se quejó la tertuliana. "Parece que no todos tienen el derecho de manifestarse desde la óptica independentista", añadió, por su parte, el presentador.

"No pongo en duda que la Sardá no es lo mismo que según qué gente, evidentemente, por eso me duele", continuó Rahola. "Me duele porque quiero a Xavier y sé que esta conversación le está doliendo", zanjó Rahola.