Bronca 'sin pespuntes' entre Alicia y Anna con Eduardo dando 'puntadas sin hilo'

Raquel Sánchez Silva fue quien puso sobre la mesa el malestar de algunos, especialmente Alicia, con el regreso de Eduardo la semana pasada gracias a la repesca.

La presentadora explicó que en el programa había dos bandos, aunque Eduardo especificó que eran tres: a su juicio Alicia va por libre sin amigos ya que ha roto su relación con Anna, quien antes era su aliada. El argumento de Eduardo desencadenó una dura bronca entre los tres que acabó con las dos chicas llorando y él frotándose las manos por el "salseo", según recoge Ecoteuve.

"Tú has decidido pasar de mí. Me hablaste de una manera en la anterior prueba de exteriores que no me gustó", dijo Anna. "Eso fue una tontería y si le molestó me lo debería haber dicho y no esperar a hacerlo ahora, porque no lo está arreglando, sino todo lo contrario", respondió Alicia. "Ella está diciendo públicamente que no me 'ajunta' y eso me ofende", prosiguió. "No puede ser que ahora me digan que nadie quiere estar conmigo. No es justo", continuó una Alicia desolada que no entendía por qué estaba aislada.