El tremendo escozor de Pablo Iglesias después del desprecio de Rivera por sus ideas trasnochadas con los manteros

Decía Javier Maroto (PP) que Podemos quiere "la legalización del top manta", y eso le molestaba al macho alfa, pero nada que ver con las palabras de Albert Rivera acusando a los podemitas de tener ideas de bombero: "quieren despenalizar un delito, y si quieren convertirse en el sindicato defensor de los que quieren hacer venta ilegal u okupar pisos, nosotros seremos los defensores de los que tienen derechos". Ana Rosa sacude con la manta la última y demagoga bobada podemita: "¿Y si ahora me pongo yo un chiringuito en Plaza de Castilla?"

Y qué mal le sentó eso a Iglesias, que quiere despenalizar el delito de los manteros, pero como siempre, andando de puntillas entre los comerciantes quejosos y la pérdida de empleos que podría suponer el aumento de la piratería. El jefe podemita, que ha tenido que aguantar la penosa gestión de su marca blanca en Madrid con la crisis de Lavapiés, demostró estar de uñas en 'Al Rojo Vivo' de laSexta este 20 de marzo de 2018. 'Top manta' de zascas a Podemos: "García Castaño debe sufrir mucho cobrando 93.000 € al año del capitalismo"

Rivera ha dejado bien claro que ellos son los abogados defensores de los ricos, pero que no mienta. Nosotros no hablamos de legalizar el top manta, sino de que no sea delito. Estamos hablando de que un ciudadano por vender bolsos para vivir no tenga que ir a la cárcel. Yo sé que Rivera trabaja para el Ibex 35. Y gracias a Ciudadanos tenemos a los corruptos gobernando en España.