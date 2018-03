Mila Ximénez deja con el culo al aire a Sandra Barneda

Alejandro Albalá e Iván se enzarzaron en una gran discusión en el Conexión Honduras del reality dedicándose todo tipo de ataques personales, lo que provocó que la presentadora interviniera. "Esto no es Sálvame. Ya hay todas las tardes y el Deluxe el fin de semana... Por favor, fuera enfrentamientos personales", dijo la presentadora en un sorprendente 'zasca' contra el programa de su cadena.

Ximénez se hizo eco de la pullita de la catalana y decidió responderle con ironía: "No vi el debate porque me lo impide mi religión", empezó diciendo. "Pero tenían que pegarle un corte a Iván, al que a mí no me cae mal, cuando se puso a hablar de Sofía en un tono... diciendo que era una novia trampolín", dijo tras ver las imágenes, según recoge Ecoteuve.

"Ahí hay que poner orden, sí hay que poner orden. Hay que poner orden porque me parece que es una ofensa a la mujer. Hay que poner orden, un poquito, porque eso no es Sálvame", respondió Mila con sorna mirando a cámara reprochando a Barneda que no interviniera y recriminándole a la vez su ataque.

VÍDEO DESTACADO: Mila Ximénez se pone como le bicho del pantano con el ‘tocapelotas’ de Carlos Lozano