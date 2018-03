Mila Ximénez humilla a Carlos Lozano

La colaboradora explica que tiene que tomar una decisión: "Cometí una indignidad: presenciar su poli, porque no se podía estar ni más maquillado ni salir más airoso de una situación tan oscura como la que vivió en esas 45 horas", decía en alusión a la 'desaparición' de Carlos.

Mila ha asegurado ante las cámaras que Carlos tiene un problema: el hambre mediático. Sabe que este ha atravesado por una mala racha a nivel profesional y cree que esto le ha dejado "mucho rencor", pero añade que el principal motivo de esta situación es otro: "La vanidad es el recurso de la gente sin talento", según recoge Ecoteuve.

La colaboradora aconseja a su compañero que repase sus intervenciones, en las que ve "incongruencias" y "tonterías". Además, le deja claro que ella no tiene nada que demostrar y que no es su enemiga: "Yo quiero dedicarme más a mi familia, estar más cerca de mis nietos, para ti no soy un obstáculo porque no tengo más ganas de televisión", continuó.

Para finalizar, Mila ha dejado su postura muy clara: "No transmites verdad, eres un mentiroso, haces payasadas con tu vida, eres un frívolo, haces daño, te gusta más la tele que cualquier otra cosa, tu familia, tu mundo... estás muerto porque te hagan presentar un programa. Relájate".

VÍDEO DESTACADO: Mila Ximénez se pone como le bicho del pantano con el ‘tocapelotas’ de Carlos Lozano