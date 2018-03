El sonado 'tortazo' de Alfonso Arús a Paolo Vasile y toda la tropa de Telecinco

Según cuenta este martes 20 de marzo ElConfidencialDigital, apuntando a fuentes próximas a Mediaset, Paolo Vasile le ha hecho una propuesta a Alfonso Arús para incorporarse de manera inmediata al grupo. La oferta exigía el desembarco del presentador en la cadena de Fuencarral en el mes abril. Fuentes próximas al periodista aseguran que Arús ha rechazado la propuesta del consejero delegado. El recado de Alfonso Arús a Mediaset por el "culebrón" de 8TV.

Explican que el presentador mantiene contrato en vigor con 8TV hasta el 30 de junio y se ha comprometido a no abandonar la cadena hasta que no finalice el acuerdo. En Mediaset ha circulado que Vasile pretendía relanzar el access prime time con el fichaje del conductor de Arucitys, quien se ha convertido en la estrella de la televisión catalana. Sin embargo, la oferta no prosperó y ni si quiera llegó a plantearse en términos económicos. Y es que después de dieciséis temporadas presentando Arucitys en 8TV, Alfonso Arús ha decidido no renovar contrato con la cadena de Grupo Godó para dar el salto a la televisión nacional.

Alfonso Arús retomó en verano sus contactos con Atresmedia para rescatar un proyecto que se le planteó meses atrás. Consistía en reforzar la franja de fin de semana de La Sexta con la adaptación de su formato catalán a la cadena verde.

Pero las negociaciones quedaron aparcadas por decisión de Arús: varios episodios de 'estrés' le obligaron a rebajar su intenso ritmo de trabajo diario. Un problema que desaparecerá a partir de julio, cuando abandone definitivamente la cadena autonómica. Fuentes cercanas al presentador apuntan a que el catalán está preparando su regreso a la televisión nacional, aunque por el momento está estudiando las propuestas que tiene sobre la mesa.

