A Jorge Javier Vázquez le encantaría volver a presentar 'Gran Hermano' si Telecinco se lo pidiese

Jorge Javier considera que GH Revolution coincidió con los momentos más críticos del conflicto catalán, "un momento en nuestra vida muy controvertido y complicado": "Yo recuerdo un jueves que teníamos galas y habían encarcelado ese mismo día a ocho personas. Entiendo que la gente no tuviera cuerpo para seguir las experiencias de una gente que estaba metida en la casa. Estábamos preocupados por otra cosa", declara.

El presentador considera que el desafío soberanista dinamitó las audiencias de televisión: "Había programas especiales en TV3 que alcanzaban un 40% de audiencia y los especiales de La Sexta que arrasaban desde por la mañana a por la noche", puntualizó. "La gente no se enganchó a Gran Hermano porque había un Gran Hermano en Cataluña. Es un asunto en el que todo tiene opinión en todo el país, no es algo que nos sea ajenos", ha señalado, según recoge Adrán Ruiz en Ecoteuve.

Y, llegados a este punto, ¿se atrevería a presentar GH 19 si Telecinco se lo ofrece? "Yo sí, claro. En mi casa me han enseñado que a un trabajo nunca se le dice que no. Y si este verano me dicen de ir a bailar a una plataforma, voy", concluye irónico.

