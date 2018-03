A Maite le encantaría que su hija Sofía dejara a Alejandro Albalá por Logan

De momento, todas las miradas están puestas en Sofía y Logan, quienes han tonteado en la isla en toda una declaración de intenciones. La ganadora de GH16 se deshizo en elogios con el modelo asturiano y llegó a hablar en pasado de su noviazgo con Albalá, que a su vez confesó en plató no estar enamorado de su chica.

Ante esta situación, Cazamariposas se ha puesto en contacto con Maite Galdeano, madre de la concursante, para que valorara las palabras de su actual yerno: "A este sin sangre, le interesan más las miradas de la Isabelita [Isa Pantoja, su ex pareja] y el ronronear con ella. Lo está haciendo fatal", ha empezado diciendo la de Pamplona, según recoge Ecoteuve.

"Yo me daba cuenta fuera de casa que Albalá se enganchó muy fácil a Sofía, y yo nunca me he creído que esté enamorado de mi hija. Llamaba por teléfono haciendo como que lloraba diciendo que estaba muy celoso. No te aclaras ni tú, chaval. ¿Quién eres? ¿Quién es Albalá? Para mí siempre ha sido un 'enganchafamosas", aseguró en una dura crítica contra el novio de su hija.