Agresiones, peleas y enseñar el "coño", la fórmula de Telecinco para 'Supervivientes'

Lo hemos contado en Periodista Digital, el programa en Tierra de Nadie, presentado por Jorge Javier Vázquez, reúne a algunos exparticipantes del reality para comentar las últimas novedades del programa (que aún no llevan ni una semana) en tono tan desenfadado que deja momentos para los anales televisivos.

Este pasado martes, los espectadores pudieron presenciar -tal y como les hemos contado- una agresión en directo entre dos de las colaboradoras, la pareja de Chiquete, Carmen Gahona y la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Oriana Marzoli. Un zarandeo en directo nada gratificante.

Además, también hemos contado en Periodista Digital como de lo primero que se habló durante el estreno de 'En Tierra de nadie' fue de la amenaza de abandono de una de las concursantes, Melissa.

La ex pretendienta de 'MyHyV' dice no estar a gusto en Honduras y en el plató, Jorge Javier Vázquez la llamó "huevona", algo que no le sentó nada bien a la madre de la joven allí presente.

María, la progenitora, le pidió a Vázquez menos cachondeo y más respeto a su hija pero el presentador, al que nunca le ha gustado que le llamen la atención, se encaró con su invitada: "Entonces te vas a tener que ir, porque esto es un cachondeo".

Pero si algo se pasó de tono esa noche es un hecho que ha pasado casi desapercibido para la audiencia pero no para Periodista Digital: la polémica Gahona llevaba una falda tan, tan corta que enseñaba aquello que está prohibido enseñar, al menos en un programa de televisión.

Para que lo entiendan, se marcó un Sharon Stone en ‘Instinto Básico'. Fue el propio Jorge Javier Vázquez quien se dio cuenta y pidió a la veterana mujer de Chiquetete que "por favor" se subiese bajase la falda, que formaba parte de un apretado conjunto. Ella, en pleno directo, accedió a colocarse mejor la ropa y la cámara y el realizador captaron este "aparatoso" momento.

Todo por la audiencia.