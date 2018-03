La cita más romántica y tierna de 'First Dates'

"Yo me casé muy joven, mi marido murió, he tenido parejas pero no me han apreciado la persona que soy yo", decía Pili a Carlos Sobera, una viuda de 73 años con siete hijos, que se resignaba: "Yo he dado mucho a mi marido y a mí no me han dado cariño, no me han dado amor. Solamente lo ético, un hijo detrás de otro, aquí te pillo, aquí te mato".