Un responsable de Informativos de TV3 envió correos electrónicos a Jordi Sánchez con ideas para el golpe

El canal 324 es el ‘mini yo' de TV3, dedicado a 24 horas de noticia. Su programa estrella es ‘Mes 324', que en ocasiones se emite de manera simultánea en las dos cadenas. Su presentador estrella es Xavier Graset, que se hizo célebre por tratar como ‘preso político' al exterrorista Carles Sastre, asesino de Bultó.

Como en toda la programación de la ‘corpo', todo está al servicio del victimismo independentista, pero con una estrategia diferente.En TV3 comparan la democracia de España con la Rusia de Vladimir Putin: "Aquí sería impensaaaable..."

Al contrario que en el espacio ‘Preguntes Frequents', por ejemplo, donde buscan debates que refuercen la idea de "España vs Catalunya" (intentando evitar el ‘Catalunya vs Catalunya'). En 'Mes 324' prefieren la estrategia del pensamiento único, y suele tener tertulias donde todos sean independentistas.Los 'tontos útiles' de la TV3: ‘rebotados' del PSOE y Podemos se reciclan en la cadena del golpe

En su último programa, del 20 de marzo, había cuatro tertulianos: el historiador inmobiliario Andreu Pujol Mas (que últimamente intenta hacer negocio con un libro que relata ‘la hazaña' del 1 de Octubre, denunciando, claro, la ‘represión' de ese malvado estado español), la ‘intelectual' de la CUP Bel Olid, la ex consejera Montserrat Tura (que tras fracasar en su deseo de ser alcaldesa de Barcelona por el PSC se volvió independentista) y José Antich, el ex director de La Vanguardia que tras su defenestración se recicló en independentista (¡nada como los conversos!)Margallo destroza a la 'indepe' de TV3 la pregunta-encerrona que le tenía preparada sobre su amigo Junqueras

Es decir, todos independentistas. ¿Tema de la tertulia? El incumplimiento de derechos humanos en España. Se sucedían intervenciones que acusaban de extrema derecha a los que defendían la prisión preventiva, comentarios emtivos de que su mujer "esperaba la llamada que le informe de su libertad", victimismo, victimismo y victimismo.TV3 parodia a Cospedal y Méndez de Vigo obligando a niños catalanes a disparar, matar y besar la bandera de España

Lo de todos los días. Lo cual decepcionaría a los que vieran ayer el programa estrella 324 con la esperanza de ver si el programa hacía algún tipo de referencia al correo electrónico que incluye la instrucción del juez Llarena que filtró el diario La Vanguardia durante la tarde del día 20 donde se señalaba expresamente a Linus Puchal Fernández, responsable de Informativos de 324 como una de los cómplices de Jordi Sánchez y la ANC en la organización de agitaciones de las calles.Un presentador de TV3 llama "mafia" a la Guardia Civil y se queda tan ricamente

En concreto el Sr. Puchal detallaba un plan que consistía en una acampada masiva de civiles en rodeando le Parlamento catalán e impedir una hipotética entrada de la policía o funcionarios del Estado. El plan del directivo de TV3 no tenía desperdicio, consistía en parapetar el parlamento catalán, cerrando todas sus puertas y ventanas y crear tres círculos de tiendas de campaña formadas de civiles para que ejercieran de ‘escudo' del parlamento.Pardo de Vera, la nueva tonta útil de la golpista TV3, escupe una grave acusación contra la Policía española

Lo mejor del ‘plan' enviado por Puchal es que el buen hombre mandó a Jordi Sánchez su ‘propuesta'... ¡Desde su mail oficial de TV3! (lpuchal.t@ccma.cat, el mail de la ‘corpo'). Y además, en su firma, no figura que firme ‘como militante de la Asamblea NacionaL Catalana o la ANC, no, es que no tiene reparo alguno en firmar como ‘responsable de la producción de informativos de 324' y con los logos de TV3 y Catalunya Radio bien claros al pie del mail.

¿Todavía pueden negar que TV3 y Catalunya Radio han jugado un papel en el intento de rebelión contra la legalidad?Los millonarios del independentismo lloran en TV3 por el 155: "¡Perjudica a nuestros negocios!"

De los tertulianos presentes en ‘Mes 324'este día 20, hay una frase de uno de ellos que merece ser analizada. Me refiero a la frase publicada por Andreu Pujol Mas de "los españolistas tienen una fijación enfermiza con TV3 pese a que ellos no la miran".

No sé si merece la pena darse por aludido o no. No por lo de ‘españolismo' (legalmente todos somos igual de ‘españoles' ma que le pese a Mas Pujol), sino por la de la ‘fijación', dado que PD lleva siguiendo y analizando la programación de la ‘corpor' durante toda la última década.TV3 parodia a Cospedal y Méndez de Vigo obligando a niños catalanes a disparar, matar y besar la bandera de España

En todo caso, si las críticas a TV3 son tan infundadas como dice el ilustre historiador inmobiliario indepe, es fácil: Que busque - si es capaz de encontrar - un momento en cualquier otra televisión autonómica del Estado en el que en un programa se haya deseado la explosión de todo un pueblo ante el aplauso entusiasmado de todo el público ("que reviente la puta España", como se dijo en un espacio de Albert Om), o si en otra televisión autonómica se han quemado ejemplares de la Constitución Española, como hizo Empar Moliner o si en otra televisión autonómica han practicado tiro con la imagen del Jefe del Estado español, como hizo Jair Domínguez, por poner tres ejemplos de tres profesionales que siguen a fecha de hoy saliendo en las pantallas públicas que pagan todos los catalanes con asiduidad..

Pero por poner un ejemplo más reciente. ¿Puede poner Andreu Pujol Mas el ejemplo de algún directivo de Canal Sur o Aragón TV al que le hayan pillado mandando mails proponiendo medidas de desobediencia desde su correo oficial de la televisión pública? Porque igual el problema no es la ‘fijación' de los españolistas con TV3, sino la ‘fijación' de TV3 en atentar contra la convivencia ciudadana fomentando por sistema el victimismo y la demonización. Andreu Pujol Mas (ilustres apellidos y el lazo que no falte...