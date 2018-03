María Lapiedra despelleja a la ex mujer de Gustavo González: "Se hacía la tonta para no trabajar"

María Lapiedra es de armas tomar. Tiene más peligro la filóloga porno que una piraña en en un bidé.

La ex actriz porno ha roto la promesa que le hizo a su novio de no nombrar a la madre de sus hijos y le lanza un dardo que podría revolver los ánimos en España:

María Lapiedra (33), una de las concursantes estrella de la última edición de Supervivientes, ha mantenido una charla íntima con algunas de sus compañeras de concurso, Melissa e Isabel.

A orillas del mar, la novia de Gustavo González (52) ha hablado sobre la ex mujer de éste, a pesar de haberle prometido antes de marcharse que no lo haría:

La ex actriz porno no cree que Toñi fuera ajena a la vida paralela que mantenía su marido con ella:

"Gustavo me dijo que la primera vez que le preguntó si estábamos juntos se lo negó, pero luego nunca más se lo negó. Lo fuerte es que fue Gustavo el que se separó de ella y no al revés".

Además, aprovecha el momento para arremeter a su vez contra su novio:

"Gustavo, cuando me critican por la tele, se queda como callado. Para él eso es defender, pero para mí no. Creo que me podría defender mejor. Me dice que soy el amor de su vida, pero luego me dicen mentirosa y se queda ahí callado. Eso me jode un montón".