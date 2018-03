Tremenda bronca de Tomás Roncero al supremacista racial catalán Jota Jordi

Un exaltado Tomás Roncero calló la boca a Jota Jordi. Éste, ya lo saben, es ese independentista que como buen seguidor de la doctrina nacionalista, cree que la suya, su raza, la de los catalanes, es superior a cualquier otra--El independentista Guardiola sale en defensa del tiránico régimen de Emiratos Arabes--.

Su hoja de servicios a la causa catalana, camuflada en la culé, que es la que mejor digiere el vulgo, pasa por haber dicho en la tertulia que le invita, El Chiringuito, que el Barcelona no debería haber jugado contra la UD Las Palmas por "solidaridad con los heridos" en los incidentes del referéndum independentista del 1-O. Si algún barcelonista no nacionalista tenía ya la entrada, pues ajo y agua. Todo por la causa. La suya.

Su solidaridad, era, se entiende, con los heridos nacionalistas, como él, que bajo su concepto de supremacía racial, participaban en una jornada de enfrentamiento total contra el malvado Estado.

De los muertos reales por el atentado yihadista en la misma ciudad nadie -muchísimo menos él- propuso nada de que el Barça dejara de jugar sus partidos. Y mira que los tenían recientes--Pedrerol invita a un separatista a 'El Chiringuito' para propinarle un recital de zascas por defender a los golpistas--.

Una vez presentado el tal Jota Jordi, vayamos a lo que nos ocupa: Roncero tiene muchos defectos pero una gran virtud: tiene claro que ser madridista no es un pecado. No se es más humilde o menos guay, si lo prefieren, si tu equipo es el Real Madrid. Jordi y otros -normalmente suelen ser hinchas del Barça, el Atleti, o el Sporting, dado el caso- , desde su visión supremacista de la vida y las cosas, no tienen ese concepto tan claro. Ellos son expertos en repartir carnets de humildad entre la afición. Quizás anoche les quedó más claro. Bravo, Tomás.